El platino es un elemento químico de número atómico 78, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Pt. Se trata de un metal de transición blanco grisáceo, precioso, pesado, maleable y dúctil, según WP.



El platino fue descubierto en América, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, por el español Antonio de Ulloa,​ siendo llevado por primera vez a Europa en el año 1735. El nombre del elemento se relaciona a su parecido con la plata, con la cual se lo confundió en un primer momento. En 1822, el platino fue encontrado también en los montes Urales (Rusia), y más tarde en Colombia, Canadá y Sudáfrica.

El conocido cirujano neoyorquino Emil Chynn ha relatado al diario Mirror detalles sobre una cirugía en los ojos que está cobrando popularidad entre los jóvenes. Se trata de la implantación de piezas de metal con diversas formas. En otras palabras, joyas para los ojos, según RT.

