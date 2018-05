Te desvelamos lo que ha tenido que hacer el Príncipe Harry para estar radiante en su boda

Ha dejado de fumar y de beber

Según explica el New York Daily News, Harry ha comenzado una estricta rutina de salud que incluye ejercicio pero también hábitos nuevos. Y esto es lo más importante de todo: Harry ha dejado oficialmente de fumar y de tomar alcohol. No ha dejado de tomarlo de forma radical (una cerveza de vez en cuando no hace daño, imaginamos) pero sí ha descendido su consumo de forma drástica. Tanto, que en los últimos meses ha bajado 4,5 kilos de peso simplemente con estos hábitos nuevos. Lo que ya ha tirado definitivamente a la basura son sus paquetes de Marlboro Light, el tabaco favorito del príncipe.

Hace dieta

Y eso enlaza con otro punto fundamental, la dieta. Harry ha comenzado a trabajar con una nutricionista muy conocida entre los famosos ingleses, Gabriela Peacock. Las claves de su dieta son un poco inesperadas pero, según las cifras, a nuestro hombre le están funcionando bien: come bastante carne pero cero azúcares; apuesta fuerte por los alimentos ricos en antioxidantes; y es fan absoluto de esos batidos que mezclan súperalimentos conocidos por todos. ¿Por ejemplo? Harry tira mucho de brócoli, cúrcuma o bayas de todo tipo, según revistagq.



Va al gimnasio

Todas las mañanas va al gimnasio, sin fallar nunca, a las siete de la mañana. Lo cierto es que Harry ha estado años de una u otra forma vinculado al ejército así que, excesos al margen, conoce bien la disciplina y dicen los medios ingleses que no le está costando demasiado hacer ejercicio duro cada día. Según ha trascendido, Harry hace una rutina basada en circuitos donde trabaja distintas partes de su cuerpo gracias a ejercicios funcionales. Esto es, es más de movimientos que de pesas tradicionales. Todo esto lo hace en el gimnasio KX Gym, que cuesta casi 1.000 euros del mes pero tiene de todo, en pleno Chelsea.

Para Meghan Markle es muy importante que su futuro esposo se cuida y mantenga un buen estado físico: ella es vegana, practica deporte y según Vogue UK le encanta preparar comidas en casa.