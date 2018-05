La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal, según medilineplus. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la EM. Los mismos pueden incluir:

Nadie conoce la causa de la EM. Puede ser una enfermedad autoinmune, que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. Suele comenzar entre los 20 y los 40 años. Generalmente, la enfermedad es leve, pero algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. No existe una cura para la EM, pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas. La fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ayudar.

Asier de la Iglesia, de 35 años y con un 90 por ciento menos de sensibilidad en pies y manos por una esclerosis múltiple que sufre desde hace seis años, debutará este domingo como jugador del Un gran ejemplo de superación: Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto con esclerosis múltiple, debuta este domingo en ACB en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa, para concienciar y reclamar financiación en la investigación de esta enfermedad neurológica, que afecta cada año a unas 47.000 personas en España, según EP.

De la Iglesia comenzó su carrera deportiva en su Guipúzcoa natal en clubes como Atlético San Sebastián o Iraurgi y, posteriormente, pasó por equipos del resto de España como el CAB Cartagena, el Castelló o el Estela, para regresar a Euskadi. Incluso jugó en LEB Plata (la tercera categoría profesional de España) con el Iraurgi y en EBA (la cuarta) con el Aloña Mendi, hasta que en el año 2013 se le diagnosticó esclerosis múltiple. Una serie de brotes de la enfermedad le obligaron a parar e incluso, en un primer momento, pensó que no podría volver a jugar al baloncesto.

Aunque su esclerosis múltiple está bastante controlada, Asier tiene problemas de vejiga, escasa sensibilidad en pies y manos, ve manchas negras en su ojo derecho y, en ocasiones, su pierna derecha no responde. El, sin embargo, está feliz: "He perdido capacidades, es cierto, pero aún tengo otras muchas cosas. Mi ojo izquierdo funciona bien, hablo perfectamente, puedo vivir y competir. Todo el mundo tiene cosas para quejarse, pero yo soy feliz así".

MAS ALLA DEL BALONCESTO

Con ese "carácter proactivo y positivo", cuando se le diagnosticó la enfermedad se preocupó por conocer sus consecuencias, cómo sobrellevarla y, sobre todo, difundir entre la gente su experiencia con el objetivo de reclamar financiación en el desarrollo de fármacos, principalmente en las formas progresivas de la esclerosis múltiple, que son las más incapacitantes.

"Pronto me di cuenta de que las charlas y las conferencias me llenan igual o más que el baloncesto. He encontrado fuera del deporte algo que me llena la vida", narra el jugador que, además de dedicarse al deporte de forma profesional, cada día atiende cientos de mensajes de personas con esclerosis múltiple, acude a todo tipo de conferencias y talleres para dar a conocer la enfermedad y se vuelca personalmente con el apoyo a la investigación de la esclerosis múltiple.