¿Conoces los nuevos envases flexibles que alargan la vida de los alimentos?

Los investigadores han desarrollado dos prototipos de envase con una innovadora combinación de polímeros (copoliamidas avanzadas), capaces de mejorar el comportamiento a la esterilización o tratamientos de térmicos a altas temperaturas.

Los prototipos de envases flexibles son capaces de alargar la vida útil de los alimentos sensibles a la oxidación por el paso del tiempo

Como resultado, se ha logrado prolongar la vida útil de alimentos envasados, llegando a duplicarla en algunos casos. Por ejemplo, un puré de verduras, que en los envases flexibles actuales tiene una vida útil de 150 días aproximadamente; en un envase desarrollado con estos innovadores materiales, puede mantenerse en condiciones óptimas para su consumo más de 300 días, leer más en SINC.

Además, gracias a este tipo de polímeros con mejores propiedades mecánicas que los convencionales (resistencia a la punción, tracción, flexibilidad...) se ha logrado un formato de envase flexible alternativo a los envases rígidos convencionales, que permite una mejor ergonomía y facilidad de uso, sin incrementar su impacto ambiental.

Esta solución tecnológica responde a los requerimientos de envasado de los principales sectores de productos de alimentación y a las necesidades de los consumidores actuales, que demandan envases que se adapten a su estilo de vida (convenience, on the go...) pero que también valoran aspectos como el respeto al medioambiente a la hora de realizar su compra. En concreto, puede ser de gran utilidad para el envasado y conservación de productos alimenticios como las salas que necesiten esterilización térmica, como las utilizadas en restaurantes, hoteles, hospitales y colegios.