¿Sabes cómo deberías empezar una dieta para tener éxito?

Es recomendable contactar con especialistas, endocrinólogos o nutricionistas, que puedan valorar al paciente desde una perspectiva global y a su vez individual. Aunque bien es verdad que las recomendaciones nutricionales puedan ser similares, no todos los pacientes son iguales a la hora de afrontar unos consejos ni se parte del mismo contexto de salud”, incide.

Datos a valorar para empezar una dieta

“El profesional valorará el peso, la talla, el sexo, la edad, los problemas de salud asociados o no, como puede ser hipertensión, diabetes, etc. El profesional valorará los antecedentes familiares del paciente y también le ubicará en su situación social, laboral, de actividad física, etc. Con todos estos datos solicitará probablemente unos análisis complementarios para valorar parámetros metabólicos asociados” , según deporteyvida.

Ejercicio y dieta

“El paciente recibirá unos consejos de dieta o hábitos de alimentación y actividad física que sean proporcionados para conseguir unos objetivos reales, que no ideales, a medio plazo. Huimos de las dietas milagro, de las pérdidas de peso rápidas”.

Seguimiento de la dieta con el paciente

“El seguimiento en el tiempo es muy importante. Acompañar al paciente desde la unidad especializada puede ayudarle a adherirse a los consejos, teniendo en cuenta que las dificultades son diferentes en los pacientes. Problemas de ansiedad, enfermedades asociadas, distintas situaciones socio-laborales o familiares pueden ser algunos ejemplos de circunstancias a tratar específicamente”, comenta.