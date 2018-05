¿Sabes por qué la Reina Letizia no fué a la boda de Meghan Markle?

Bien es cierto que, al ser Harry el sexto en la línea sucesoria de Inglaterra, el protocolo de su boda no es tan rígido y no “obliga” a los reyes europeos a asistir al enlace, pero don Felipe guarda una excelente relación con los hijos del Príncipe de Gales y Lady Di, y al igual que asistió con doña Letizia a la boda de Guillermo y Kate Middleton, todo apuntaba a que estarían en el gran día de Harry y Meghan. Pero no, según mujerhoy.

Esta vez no ha podido ser. Al parecer, por motivos de agenda. Y es que la reina Letizia tiene previsto iniciar este domingo 20 de mayo un viaje de cooperación a la República Dominicana y a la República de Haití, que la tendrá ocupada hasta el próximo 23 de mayo, por lo que la incompatibilidad de fechas ha sido clave a la hora de descartar la invitación para asistir a Windsor.

La ausencia de doña Letizia ha sido un golpe para los amantes de la moda que esperaban este histórico día para ver qué vestido habría elegido la monarca para un enlace tan especial como el de Harry y Meghan, que además ha contado con una gran expectación por todo el mundo. Sorpresa mayúscula la no asistencia del rey Felipe y la Reina Letizia, según lavanguardia.