¿Te puedes fiar de las “apps” de cáncer de mama?

El cáncer mama afecta a más de 1,5 millones de mujeres cada año. En 2015 ocasionó 570.000 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Con la generalización de los smartphones, han proliferado las apps sobre esta enfermedad, pero ¿se puede confiar en ellas? ¿Tienen algún rigor?

Un estudio liderado por Guido Giunti, investigador médico y asesor de la empresa sevillana Salumedia Tecnologías, ha analizado 599 apps de cáncer de mama disponibles en las tiendas de los sistemas iOS de Apple y Android. La principal conclusión, dice a Sinc, “es que la mayoría no cumple con los criterios básicos para que se pueda evaluar su fiabilidad”, leer más en SINC.

El autor subraya que el 80% de estas apps no cita la fuente de la que han extraído los datos que manejan. “Al desconocer de dónde ha salido la información no se puede validar, tal vez el desarrollador la haya sacado de Wikipedia o de lo que escuchó un día en la radio, no hay forma de saberlo”.

Además, solo una cuarta parte de ellas tiene algún tipo de advertencia o aviso sobre su uso. “Esto se traduce en que si una mujer tiene la enfermedad, experimenta algún síntoma o está preocupada y decide recurrir a una de estas apps, no va a encontrar nada en ellas que la oriente en la búsqueda de la ayuda adecuada”.