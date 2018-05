Descubre los secretos de belleza de Sara Carbonero

Su larga melena capeada con reflejos es su seña de identidad, junto con sus ojos verdes, así que Sara se muestra tajante "a estas alturas de mi vida no me planteó un cambio de look, ni un corte ni un cambio de color radical. Me siento cómoda así". La periodista nos cuenta que le gusta usar de vez en cuando champús sin sulfatos, "aunque dejan el pelo muy seco" y que una vez a la semana lo hidrata con una mascarilla que deja actuar toda la noche.

La presentadora lo tiene claro "cuantas menos cosas me tengo que hacer en el pelo, mejor, así que siempre que puedo lo dejo secar al aire, evito utilizar las planchas, y prefiero llevarlo suelto, aunque también me gustan los recogidos informales". Sara Carbonero nos ha confesado que hace más de cuatro meses que no va a la peluquería, "desde antes que naciera mi hijo Lucas", según mujerhoy.

El secreto para conseguir una piel perfecta siempre va a ser la hidratación. Sara ha desvelado que utiliza a diario dos cremas hidratantes: una facial y otra corporal; ya que cada una tiene unas propiedades determinadas para la zona concreta en la que se va a aplicar. Además, ha confesado que desde hace años se esfuerza por beber mucha agua, ya que hidratarse por dentro es lo que le resulta más efectivo.

Con esos ojazos es imposible no añadir un poco de máscara de pestañas para resaltarlos aún más, si cabe. No obstante, Sara ha confesado que al abusar de este producto sus pestañas se tornaron más débiles y quebradizas, por lo que comenzó a echarse un poco de aceite sobre ellas. Gracias a esto, ahora luce unas pestañas envidiables, según enfemenino.