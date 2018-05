¿Sabes cuál es la tendencia en sombras de ojos que ya llevan las celebrities?

La nueva tendencia de maquillaje que está causando furor entre las celebrities y las MUAS: la sombra de ojos pop. ¿Qué? ¿No sabes muy bien qué es?

Simplemente son sombras de ojos de colores. Pero no cualquier color: son tonos vivos y llamativos, como pueden serlo el rosa, el amarillo, el verde, el azul... Puede que leyendo estas líneas pienses que no, que ni loca te pones tu los ojos como un cuadro picassiano. Pero lo cierto es que no quedan tan cantosas como puedas pensar. De hecho le dan el protagonismo absoluto a los ojos y ayudan a resaltarlos, según enfemenino.

El truco de los profesionales: ¡difumina! Ayúdate de un pincel para sombras anchito y con un pelaje suave para hacerlo. El truco está en difuminar las tres sombras que hemos extendido en nuestro párpado, haciendo que se fusionen entre ellas. Es el momento también de difuminar los límites de las sombras hacia el exterior, para que el maquillaje de ojos no parezca una máscara y quede un contraste exagerado. Cuanto más difumines, más natural y bonito quedará el resultado final, según birchbox.