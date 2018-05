Someten a una triple operación de cirugía estética a Josemi Rodríguez-Sieiro

Josemi Rodríguez-Sieiro (68 años) es un hombre que siempre se ha preocupado por su aspecto, le gusta estar impecable y nunca ha perdido un ápice de esa coquetería. Como prueba, el último gran paso que se ha atrevido a dar el veterano periodista: someterse a una operación de cirugía estética. Entiende que aquel que se expone en televisión debe cuidar su aspecto y así lo confiesa a Jesús Carmona de El Español.



Justo cuando acababa de abandonar el quirófano y recibir el alta, en pleno trayecto hacia su casa para iniciar el postoperatorio, el comunicador atiende la llamada de este medio con la voz engolada a causa de la anestesia.

"Me pilláis que casi no puedo ni hablar. Acabo de salir del hospital Quirón, donde me he retocado de algunas cosas", informa. ¿Qué cambios se ha hecho?, se le pregunta.