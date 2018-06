Las lesbianas y bisexuales tienen más riesgo de padecer diabetes tipo 2

En un estudio recientemente publicado en Diabetes Care que involucró a casi 100.000 mujeres de Estados Unidos durante 24 años, se encontró que las mujeres lesbianas y bisexuales (LB) tenían más probabilidades que las mujeres heterosexuales de desarrollar diabetes tipo 2. El equipo de investigación, dirigido por Heather L. Corliss, profesora de la Escuela de Graduados de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego (EE.UU.), analizó los resultados de las encuestas que datan de 1989 de 94.250 mujeres que participaron en el Nurses' Health Study II, que es una de las mayores investigaciones sobre los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas en las mujeres, según Beatriz de Vera, N+1.

Todas las mujeres tenían entre 24 y 44 años al comienzo del estudio y se sometieron a evaluaciones cada dos años para identificar la incidencia de la enfermedad, de 1989 a 2013. Las mujeres identificaron su orientación sexual y, de los participantes , 1.267 identificados como lesbianas o bisexuales y 92.983 identificados como heterosexuales. La diabetes se evaluó mediante el diagnóstico clínico autoinformado.

Los autores encontraron durante ese período de 24 años que las mujeres lesbianas y bisexuales tenían un 27% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que las mujeres heterosexuales. En 2013, 6.399 mujeres habían desarrollado diabetes tipo 2 con mujeres lesbianas y bisexuales que tenían un 22% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Descubieron también que las mujeres lesbianas y bisexuales desarrollaron diabetes tipo 2 a una edad más temprana que las mujeres heterosexuales, y que un índice de masa corporal más alto en las mujeres lesbianas y bisexuales fue un contribuyente importante a las disparidades encontradas.

Corliss explicó que su equipo llevó a cabo el estudio porque la investigación previa sobre el riesgo de diabetes tipo 2 entre mujeres lesbianas y bisexuales no ha sido concluyente: algunos estudios encontraron diferencias entre mujeres heterosexuales y lesbianas y bisexuales, mientras que otros estudios no encontraron diferencias. "A pesar de los hallazgos no concluyentes, hay una razón para sospechar que las mujeres LB pueden tener disparidades en las condiciones físicas crónicas, incluida la diabetes tipo 2, porque tienen más probabilidades que las mujeres heterosexuales de tener factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y exposiciones relacionadas con el estrés ", explicó el equipo. El estrés relacionado con la discriminación, la victimización por violencia y la angustia psicológica, según los informes, era más alto para las mujeres lesbianas y bisexuales, y estos factores pueden contribuir a tasas más altas de problemas relacionados con la salud.

Los científicos enfatizan que la mejora de la salud pública y los esfuerzos clínicos para prevenir, detectar y controlar la obesidad y la diabetes tipo 2 entre mujeres lesbianas y bisexuales, junto con un mejor acceso a la atención, son necesidades cruciales. El equipo también solicita una investigación más amplia sobre las diferencias relacionadas con la orientación sexual en el manejo de la enfermedad y sobre la salud general de las mujeres lesbianas y bisexuales. Tal conocimiento mejorado es "vital para comprender las implicaciones de la enfermedad en sus riesgos y pronósticos de salud posteriores", concluyen.