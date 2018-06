Descubren el 'Santo Grial' en la detección del cáncer

El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del año 1600 a. C. que hacen una descripción de la enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos.​ El uso por Hipócrates del término carcinos (‘relativo al cangrejo’) se debe a que relacionó el crecimiento anormal con el cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra griega karkinoma, equivalente al latino cáncer, según wp.​ El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos: la proliferación de un grupo de células, denominado tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que les permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis.​

Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrollado un método para la detección de hasta 10 tipos de cáncer, informa The Guardian. El método, que los mismos investigadores apodaron como "el Santo Grial" de la detección del cáncer, no es invasivo y ayuda a detectar la enfermedad antes de que aparezcan sus síntomas, según RT.

Consiste en un análisis de la sangre llamado por los investigadores "biopsia líquida" y que, según ellos, es capaz de "salvar vidas". Durante el procedimiento se recopilan muestras del ADN liberado en la sangre por las células, incluidas las cancerígenas.

Luego en su estudio los científicos compararon muestras de sangre de personas sin y con cáncer, y observaron los cambios y mutaciones en el ADN que puedan indicar la presencia de tumores en el cuerpo.

Resultó que este análisis puede indicar la presencia de hasta 10 tipos de cáncer en el cuerpo, con una precisión de hasta el 90%.

Los científicos están entusiasmados con el descubrimiento, que, sin embargo ha recibido críticas. Los escépticos aseguran que el nuevo método no ayuda a diferenciar un tumor maligno de uno benigno, y que no ha demostrado ser eficaz a la hora de demostrar la presencia de cánceres que no fueron sido diagnosticados anteriormente.

De todos modos, los médicos afirman que se necesitarán más pruebas clínicas del procedimiento y que solo dentro de unos años podrá ser puesto en práctica.

VÍDEO DESTACADO: Joven mexicano revoluciona la prevención del cáncer de mama al crear un nuevo método de detección