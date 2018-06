Recomiendan vacunar contra la gripe a niños preescolares asmáticos para reducir ataques de asma

Investigadores del Centro Hospitalario Universitario Sainte-Justine, afiliado a la Universidad de Montreal (Canadá), han hallado que vacunar a niños preescolares asmáticos contra la gripe podría reducir drásticamente el riesgo de ser hospitalizados después de un ataque de asma.

En este estudio, publicado en la revista 'Pediatrics', los investigadores han hallado que estos niños, en lugar de tener un riesgo de fracaso del tratamiento del 17 por ciento, con la gripe este riego aumenta hasta casi el 40 por ciento. El equipo de investigación se han basado en el estudio canadiense DOORWAY, que fue realizado entre 2011 y 2013 con fondos de los Canadian Institutes of Health Research.

Analizaron cerca de 1.000 niños tratados por ataques de asma moderados o severos en salas de emergencia en Sainte-Justine, el Hospital Infantil de Montreal y otros tres centros médicos canadienses. Se tomaron hisopos de la nariz y se evaluaron para comprobar si los niños también tenían la gripe u otros virus respiratorios cuando llegaron a la sala de emergencias.

Casi dos tercios la tenían. Sin embargo, cuando a los niños con virus respiratorios se les administraron los tratamientos estándar para su ataque de asma (corticosteroides orales y broncodilatadores inhalados), el 20 por ciento no respondió al tratamiento y en la mayoría de los casos necesitaron ser hospitalizados. Las personas con influenza o parainfluenza tuvieron una probabilidad del 37 por ciento o más de no responder al tratamiento, en comparación con el 13 por ciento de los niños sin virus. El fallo del tratamiento también fue alto en niños con virus respiratorio sincicial (VSR).

Por el contrario, los niños con cepas de rinovirus humanos (VFC), la causa habitual del resfriado común, respondieron bien al tratamiento para asma. Para los investigadores, esto fue "muy tranquilizador", ya que los VFC son "el desencadenante más frecuente de los ataques de asma que requieren una visita a urgencias".