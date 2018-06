Uno de cada cuatro niños españoles es atendido por un médico no especialista en pediatría, según encuesta de la AEPap

Uno de cada cuatro niños en España es atendido por un médico no especialista en Pediatría, según la 'Encuesta sobre la situación de las plazas de pediatría en centros de salud de España 2018', elaborada por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

"Conocer la realidad actual de las plazas de pediatría de los centros de salud ha sido el objetivo de nuestra encuesta, dado que no se disponía de datos provincia a provincia que detalla la misma", ha señalado la doctora Concepción Sánchez Pina, presidenta de la AEPap, durante la 14ª Reunión de la AEPap celebrada en el marco del 66º Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que tiene lugar en Zaragoza.

De acuerdo con esta encuesta, realizada por pediatras de Atención Primaria en los propios centros de salud, el porcentaje total nacional de plazas ocupadas por médicos no especialistas en Pediatría es del 25,25 por ciento, "dándose grandes diferencias entre comunidades". Por ejemplo, el porcentaje varía entre el 0 por ciento de la Rioja y el 48,97 por ciento de Baleares.

Las cinco autonomías donde, según datos de la AEPap, hay más especialistas de la especialidad de Pediatría y sus Areas Específicas en los centros de salud del sistema público están en el norte del país: La Rioja (100 por cien), Asturias (98,25), Cantabria (96,34), Castilla y León (91,58) y Aragón (89,88). En el lado opuesto, las cinco comunidades autónomas con menos son Baleares (51,03 por ciento), Castilla La Mancha (58,82), Madrid (68,56), Extremadura (69,5%) y Andalucía (70,52). En el caso de Madrid y Castilla La Mancha, AEPap puntualiza que "no son completos".

Hay 13 provincias en las que el porcentaje de especialistas es mayor del 90 por ciento: La Rioja, Valladolid, Zaragoza y Zamora con el 100 por cien de las plazas con especialistas. Le siguen Asturias (98,25), Burgos (97,67), Salamanca (97,27), Cantabria (96,34), Palencia (94,73), Ourense (93,75), Guipúzcoa (93,51), Málaga (92,42) y Pontevedra (90,70).

A la vista de estos datos, los pediatras de Atención Primaria reiteran la necesidad de prestar "especial atención" a la situación de la Pediatría de Atención Primaria, ya que según recuerda la doctora Sánchez Pina, "la edad media de los pediatras es alta, son mayores de 55 años un 40 por ciento de los profesionales, y varias CCAA tienen el 25 por ciento de los especialistas en pediatría mayores de 60 años".

En el caso concreto de Aragón, la situación de la comunidad es "algo mejor" en comparación con la media nacional, no obstante, según explica la presidenta, "el principal problema en Aragón está en las zonas rurales en las que hay muchos niños que no están siendo atendidos por pediatras". "En algunas zonas, como Teruel, casi el 50 por ciento de los niños no tiene pediatra asignado", critica la doctora Concepción Sánchez Pina.

Por otra parte, el informe detalla que en Andalucía no hay enfermería con dedicación exclusiva a los niños, "lo que supone una importante merma en la calidad asistencial para los recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes", asegura la presidenta de la AEPap.

En este sentido, Sánchez Pina ha recordado la campaña de recogida de firmas Confianza puesta en marcha por la AEPap junto con la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), y cuyo objetivo es exigir a las administraciones que garanticen el derecho de todos los niños y adolescentes a tener un médico especialista en Pediatría en los centros de salud. Hasta la fecha, se han recogido un total de 195.443 firmas.