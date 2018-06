El Servicio Madrileño de Salud asume el tratamiento del paciente con tumor cerebral grave al que se rechazó un fármaco

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) va a asumir el tratamiento de Francisco José de Burgos, paciente de 33 años intervenido en dos ocasiones de un tumor cerebral anaplásico en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y al que se le rechazó en un primer momento la financiación para un costoso tratamiento de quimioterapia.

Según han detallado fuentes del Sermas a Europa Press, el tratamiento que solicitó el paciente, y que está teniendo éxito de acuerdo con sus actuales doctores de la Clínica Universidad de Navarra, no estaba indicado para ese tipo de tumor por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Por eso, se le denegó en un primer momento. Después, se realizó una gestión para intentar que se le suministrara pese a no tener indicación, pero no se llegó a autorizar tras realizar una serie de trámites.

En ese momento, la familia de Francisco se vio obligada a comprar esta medicación a través de la Clínica Universidad de Navarra. Tras comprar los fármacos 'drabafenib' y 'trametinib' durante dos meses por un valor de 30.000 euros, la familia ha anunciado que no tenía más capacidad económica para seguir adelante y puso en marcha un 'crowdfunding', que en tan solo dos días ha conseguido recaudar más de 11.000 euros.

Ahora, el Sermas asegura que el tratamiento de Francisco "se va a autorizar y se va a asumir", siguiendo los criterios de los oncólogos de la Clínica Universidad de Navarra". Además, han asegurado que se van a revisar los trámites de esta solicitud, cómo se ha realizado y si se ha gestionado correctamente.

En un sentido amplio, han anunciado que van a revisar los protocolos de solicitud y autorización de estos fármacos en uso compasivo o no indicado para comprobar "si se pueden agilizar los trámites". Por último, han asegurado que se pondrán "a disposición de la familia" de Francisco.