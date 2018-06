Las claves para un buen y seguro recreo son una oferta variada de juegos o la interacción con profesores

La seguridad, el acceso a una buena oferta de juego, la posibilidad de resolver los conflictos entre iguales y la interacción con los profesores se encuentran entre los factores que contribuyen a una experiencia de recreo de calidad, según muestra una nueva investigación de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos).

"Los niños están intrínsecamente preparados para jugar y necesitan de un tiempo de recreo", ha explicado William Massey, profesor asistente en la Facultad de Salud Pública y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Oregón y autor principal del estudio, recordando que "no se puede pensar en el recreo en términos de tenerlo o no tenerlo". "El recreo puede ser bueno para el desarrollo infantil, pero también puede ser un absoluto desastre si no se hace bien", ha enfatizado.