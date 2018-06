¿Cuánto deben medir tus testículos?

Cuando se quiere hablar de la sexualidad masculina, el pene se roba el show. Desde siempre es quien se ha llevado todas las atenciones y preocupaciones. Pero en esta zona también se encuentran otros dos elementos que usualmente son dejados de lado: los testículos.

Los testículos cumplen una labor muy importante si hablamos de preservar la especie. Se encargan de producir espermatozoides y hormonas sexuales como la testosterona. Según la Universidad de Virginia, el tamaño promedio de los testículos de un hombre adulto es de 4 centímetros de largo y de 2 a 3 de ancho. Curiosamente, es común encontrar en un hombre que sus dos testículos midan diferente.

Si has llegado hasta aquí preocupado por el pequeño tamaño de tus gónadas, debes saber que un estudio publicado en British Journal of Urology, señala que un menor volumen de los testículos sugiere una baja producción de espermatozoides. Esto podría ser un fuerte indicador de infertilidad.

Pero pierde cuidado, que hay otras ventajas. Según un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los hombres con testículos pequeños tienden a involucrarse más en el cuidado de sus hijos, a diferencia de los más dotados, según Adrian Díaz, N+1.

Por otra parte, citando a un estudio publicado en Journal of Animal Ecology, un mayor tamaño de los testículos en algunos mamíferos está asociado a mayores niveles de testosterona. Desde el punto de vista biológico, una mayor producción de testosterona dificulta el control del impulso sexual y favorece la promiscuidad. Sin embargo, esto solo es un factor. Por encima de todo se encuentra la madurez personal de cada individuo.

Pero, ¿qué sucede si produces poca testosterona? Esto solo debería preocuparte si tienes el Síndrome de Klinefelter, el cual resulta de tener un cromosoma X extra. Algunos síntomas de este síndrome incluyen testículos pequeños, rasgos femeninos, poco bello facial, y un mamas en crecimiento. Dato importante: el nombre clínico para una baja secreción de testosterona es hipogonadismo.

En los niños el tamaño de los testículos es relativamente pequeño (de 2 a 3 cm de longitud). De acuerdo a un estudio publicado en Molecular Imaging and Biology, se sabe que los testículos pueden crecer desde los 8 años hasta los 30 o 40 años de edad. Luego, entre los 40 y 60 años, permanecen casi constantes, con un ligero declive. Pero después de los 60, el tamaño sí disminuye significativamente.

Adicionalmente, se sabe que ambos testículos tienden a crecer al mismo ritmo. Pero es usual que uno crezca ligeramente un poco más que el otro. Y por si te lo preguntabas, es completamente normal que uno cuelgue más abajo que su compañero.

