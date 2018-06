Los fans de Risto Mejide y Laura Escanes viven en vilo por la mala salud de la youtuber

Está vez no parece que lo de Laura Escanes sea un montaje para tener publicidad gratuita, auqnue viéndola en bikini y luciendo palmito en la playa, cualquiera lo diria.

A tenro de loq eu ella misma escribe, la mujer de Risto Mejide no atraviesa un buen momento.

Después de cancelar tres firmas de discos por problemas de salud, quiso sincerarse con sus seguidores y explicarles lo que le está pasando:

"Me salieron unas cuentas aftas (llagas) por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua".

Laura Escanes (22) desveló que este problema de salud no es nuevo pero que los médicos no encuentran solución para ella:

"Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico".

Eso relató este domingo 17 de junio de 2018 en las redes sociales. La instagramer está desesperada:

"Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable... Ningún medicamento me ayuda ni me sirve. El lunes tengo analíticas para saber la causa. Ojalá den con la solución prontito".