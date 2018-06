Demusetran que las enfermedades mentales tienen la misma básica genética

Una nueva estrategia para entender las enfermedades psiquiátricas y neurológicas está tomando fuerza en los últimos meses. Además de utilizar la medicina convencional y la psicología, los científicos están buscando conocerlas desde la genética. Ahora un nuevo estudio publicado en la revista Science ha encontrado vínculos entre ciertos genes y diferentes trastornos, según Victor Román, N+1.

El estudio estuvo a cargo de un equipo internacional de investigadores unificados bajo el nombre del Consorcio Brainstorm y el primer paso que tomaron fue reunir una gran cantidad de datos de varios estudios de asociación del genoma completo (GWAS por sus siglas en inglés). Estos estudios buscan pequeñas variaciones en el genoma humano que aparecen con mayor frecuencia en personas que tienen una determinada enfermedad o trastorno que en aquellos que no la padecen.

En total, los GWAS que analizaron los investigadores incluyeron datos sobre 265,218 pacientes con al menos uno de los 25 trastornos cerebrales. Diez trastornos fueron psiquiátricos (trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, etc.) y 15 fueron neurológicos (Alzheimer, epilepsia, etc.). Además, también incluyeron 784,643 personas a las que no se les diagnosticó ninguno de esos trastornos para que actúen como sujetos de control.

Así mismo, los investigadores también reunieron datos existentes sobre otros 17 puntos de datos sobre los rasgos observables de las personas, llamados fenotipos, de una cantidad total de 1.191.588 personas.

Los fenotipos son causados ​​por una combinación entre la genética de una persona y su entorno, y los analizados por los investigadores incluyen el índice de masa corporal (IMC), el nivel de educación y el neuroticismo. La intención fue encontrar conexiones que puedan darles a los investigadores pistas sobre dónde buscar información sobre estas condiciones cerebrales, especialmente sobre lo que podrían tener en común.

Una vez que reunieron todos estos datos, los investigadores comenzaron a buscar esas conexiones y descubrieron que muchos trastornos psiquiátricos compartían las mismas variantes de genoma. La esquizofrenia, en particular, se superpuso significativamente con la mayoría de los otros trastornos psiquiátricos.

Lo mismo no era cierto para los trastornos neurológicos. Los investigadores creen que esto sugiere que las afecciones psiquiátricas están más estrechamente relacionadas, al menos genéticamente, que los trastornos neurológicos, que parecen tener causas genéticas más distintas.

En cuanto al análisis fenotípico, los investigadores encontraron algunas correlaciones notables, que incluyen un vínculo entre el desempeño cognitivo de una persona a temprana edad y su riesgo genético para mostrar posteriormente un trastorno cerebral, tanto psiquiátrico como neurológico.

En última instancia, comprender mejor la conexión genética entre varios trastornos podría mejorar la forma en que los tratamos en el futuro, señaló en un comunicado de prensa Pat Levitt, uno de los autores del documento del Consorcio Brainstorm. Si bien los autores afirman la necesidad de realizar más estudios, su colaboración internacional nos acerca un paso más a la comprensión del cerebro humano.

Recientemente, un gigantesco estudio bastante similar encontró hasta 44 genes relacionados a la depresión. Y el año pasado, científicos de la Society of Neuroscience detectaron que la esquizofrenia y el trastorno bipolar comparen una raíz genética.