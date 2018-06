Los Alergólogos concluyen que la esofagitis eosinofílica forma parte de la 'marcha atópica' en niños

Alerólogos del Children's Hospital of Philadelphia (Estados Unidos) han hallado evidencial de que la esofagitis eosinofílica (EEo), una alergia crónica a los alimentos que produce inflamación en el esófago, forma parte de la conocida como 'marcha alérgica' o 'marcha atópica', una secuencia que se refiere a la progresión en cadena de distintas alergias.

"Cuantas más alergias tiene un niño, mayor es el riesgo del niño de desarrollar EEo. La conexión entre estas alergias sugiere una causa biológica subyacente común, y también puede implicar que si podemos tratar con éxito un tipo anterior de alergia, podemos prevenir alergias posteriores", ha señalado David A. Hill, alergólogo del Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) y principal autor del estudio, que ha sido publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Inmunology: In Practice'.