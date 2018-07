El gran Chris Froome absuelto por la UCI; podrá competir en el Tour de Francia

La Unión Ciclista Internacional ha decidido archivar el procedimiento puesto en marcha a raíz del positivo por salbutamol del británico Chris Froome (Sky) en la pasada edición de la Vuelta a España. Con esta decisión el cuádruple vencedor del Tour de Francia podrá tomar la salida en la próxima edición que se inicia el próximo sábado en la isla de Noirmoutier.

"La UCI entiende que habrá un debate significativo de esta decisión, pero desea tranquilizar a todos los involucrados o interesados en el ciclismo diciendo que su decisión se basa en opiniones de expertos, en el consejo de la AMA y en una evaluación completa de los hechos del caso", ha anunciado el organismo a través de un comunicado.

Por su parte, el cuádruple ganador del Tour de Francia se ha mostrado "muy contento": "Estoy muy contento de que la UCI me haya exonerado, es un momento importante para el ciclismo. Entiendo la historia de este gran deporte y siempre me he tomado mi posición de liderazgo muy en serio y siempre hago las cosas bien. Hablé en serio cuando dije que nunca deshonraría la camiseta de un ganador y que mis resultados resistirían la prueba del tiempo", asegura Froome a través de un comunicado.

Froome comenta en un comunicado del equipo que siempre estuvo convencido de que el "caso salbutamol" sería desestimado. "Nunca tuve dudas por la sencilla razón de que no hice nada malo. He sufrido asma desde la infancia. Sé exactamente cuáles son las reglas con respecto a mi medicamento para el asma y solo uso mi inhalador para controlar mis síntomas dentro de los límites permisibles".

El líder del Sky lamentó que los resultados del control antidopaje de la Vuelta no fueran confidenciales.

"Los detalles del caso no se mantuvieron confidenciales como deberían haber sucedido. Y aprecio más que nadie la frustración por cuánto tiempo ha tardado el caso en resolverse y la incertidumbre que esto ha causado. Me alegra que finalmente haya terminado".

Froome agradece el apoyo que ha recibido del equipo y de muchos aficionados en todo el mundo: "El fallo de hoy traza una línea, significa que todos podemos avanzar y concentrarnos en el Tour de Francia".

Por su parte, el director del equipo, Dave Brailsford, muestra su total confianza en su corredor. "Sabíamos que había seguido las indicaciones médicas adecuadas para controlar su asma en la Vuelta y estaba seguro de que sería exonerado al final. Es por eso que decidimos que era correcto que Chris continuara compitiendo, de acuerdo con las reglas de la UCI, mientras el proceso estaba en curso. Nos complace que ahora se haya resuelto".

Según el comunicado del equipo, "la tasa de salbutamol en orina de Chris Froome tras la decimoctava etapa de la Vuelta fue tratada como un presunto resultado analítico adverso por la UCI y la AMA, lo que provocó el requerimiento de más información.

"Dijimos desde el principio que existen problemas médicos y fisiológicos complejos que afectan el metabolismo y la excreción de salbutamol. El mismo individuo puede exhibir variaciones significativas en los resultados de las pruebas tomadas durante varios días mientras usa exactamente la misma cantidad de ese producto".

"Chris ha demostrado que es un gran campeón, no solo en la bicicleta, sino también por cómo se ha comportado durante este período. No ha sido fácil, pero su profesionalismo, integridad y buena tolerancia bajo presión han sido ejemplares y un crédito para el deporte. La carrera de bicicletas más grande del mundo comienza en cinco días. Estamos impacientes por volver a competir y ayudar a Chris a ganar por quinta vez", concluye Brailsford.

