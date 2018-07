Esta cara le convencerá de que siempre hay que ponerse crema solar

El cáncer de piel es una afección por la que se forman células malignas (cancerígenas) en los tejidos de la piel. Hay diferentes tipos de cáncer que empiezan en la piel, según wp. El color de la piel y estar expuesto a la luz solar pueden aumentar el riesgo de presentar cáncer de piel no melanoma y queratosis actínica.

La fotografía de Bill McElligott, un camionero canadiense de 69 años, se ha convertido posiblemente en el argumento más convincente para usar protector solar con mayor frecuencia. La imagen fue publicada por The New England Journal of Medicine en 2012, pero ha cobrado vigencia en las útimas semanas, informa Gizmodo, según rt.

El rostro de McElligott presenta una marcada diferencia entre el lado derecho y el izquierdo. Este último se ve claramente más envejecido, con arrugas y manchas. La pronunciada diferencia y el hecho de que una mitad de su cara parezca 20 años más vieja que la otra sorprendió incluso a los expertos.

De acuerdo con la revista médica, se trata de una dolencia conocida como dermatosis unilateral, que en este caso en concreto fue producto de los casi 28 años que el sexagenario trabajó como camionero, y durante los cuales la parte izquierda de la cara —la del lado de la ventana— estuvo expuesta regularmente a los rayos ultravioleta del sol. La profesión de conductor de camión ha sido asociada con un alto riesgo de cáncer de piel a causa del prolongado tiempo de exposición al sol y la nula protección que ofrecen los vidrios de los vehículos.

Los expertos recomiendan usar "protector solar constantemente", cubrir la piel con una gruesa capa y aplicarla cada cuatro o seis horas cuando nos bañamos o hacemos ejercicio al aire libre. Asimismo, es primordial limitar la exposición prolongada al sol y evitar los excesos. Usar ropa especializada, que incorpore capas con filtro UV, y protegerse con paraguas también es importante.

