La operación del tumor de Terelu ha sido un éxito

"Las noticias son muy positivas. Estamos muy contentos", ha dicho el periodista, que informa desde las puertas del hospital donde Terelu Campos ha pasado por el quirófano. Calleja también ha explicado que la colaboradora "ha estado arropada por su familia y su exmarido, Alejandro Rubio, así como por Rocío Carrasco", según ecoteuve.

Cerca de las seis de la tarde, Kiko Hernández volvía a conectar con el reportero, que anunció que Terelu había sido trasladada a planta. Acto seguido, procedió a leer el parte médico ofrecido por el hospital: "La paciente se encuentra estable y recuperándose", informó Calleja, que contó a sus compañeros que la colaboradora se encuentra de muy buen humor e incluso ha hecho bromas con sus familiares.

"Han localizado el tumor. Lo primero que han visto es que el ganglio centinela no está afectado, se ha analizado y ya luego se ha procedido a la extirpación de ese tumor. Han visto que todo estaba bien y no se han encontrado ninguna sorpresa", afirmó el periodista, que tranquilizó a los tertulianos y espectadores del programa. Gema López explicó que al no estar el ganglio centinela afectado, se interpretaba que el tumor estaba en una zona muy localizada y se aseguraría que no se extendiese por el resto de la cadena linfática.