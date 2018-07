Peligrosa superbacteria ha matado ya a 10 bebés

Klebsiella pneumoniae es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella, compuesto por bacterias Gram negativas de la familia Enterobacteriaceae, que desempeñan un importante papel como causa de las enfermedades infecciosas oportunistas. El género fue llamado así en honor a Edwin Klebs, un microbiólogo alemán de finales del siglo XIX, según wp.

El bacilo ahora conocido como Klebsiella pneumoniae también fue descrito por Karl Friedländer, y durante muchos años se conoció como el «bacilo de Friedländer».

Son bacterias gram negativas, la asimilación y la fermentación de la lactosa se puede observar en el agar MacConkey donde las colonias son de color rosado y en el medio Kliger o TSI donde son Ácido/Ácido, es decir fermentador de la lactosa más producción de gas; y en la fermentación acetónica o prueba de Voges Proskauer son positivos. Por último, sus condiciones óptimas de cultivo son en agar nutritivo a 37 °C, pH de 7.0, presión osmótica de 1 atm.

Padres de familia de la ciudad mexicana de Morelos han denunciado que al menos 10 recién nacidos han fallecido en un hospital local a causa de una bacteria contraída en las instalaciones. La bacteria se llama Klebsiella pneumoniae y no siempre es peligrosa, pero cuando lo es – como en este caso, es fatal, según Victor Román,N+1.

"A mí me dijo la doctora de la noche, que la bacteria la contrajo ahí mismo, dentro del hospital, que porque pudo haber sido por los tubos que les vuelven a meter, o sea que no los desinfectan bien o no sé qué es lo que pasa", afirmó América Jocelyn León Guadarrama, madre de un bebé fallecido a un medio local.

Los bebes, que murieron entre el 28 de junio y el 2 de julio, se encontraban en el área de las incubadoras del hospital debido a que todos eran prematuros. "Mis bebés nacieron prematuros, de 27 semanas, son gemelos, un día va mi esposo a visitarlos y llega a la casa y me dice que los iban a aislar a los bebés que porque habían agarrado un virus, ya ese mismo día me fui yo a la visita de la tarde y ya me dijeron que los iban a tener ahí porque habían contraído el virus del hospital", dijo Patricia Aguirre, otra mamá que perdió a sus dos pequeños.

Según informan los padres, las mismas autoridades los mismos médicos le dijeron que la causa de la muerte era la Klebsiella Pneumoniae, aunque las autoridades del hospital pusieron en algunas actas de defunción la causa de la muerte como natural.

Justamente dos artículos publicados hace solo dos semanas en el Journal of Clinical Microbiology (aquí y aquí) alertan sobre el peligro de esta bacteria, la cual puede causar fascitis necrosante y puede matar a una persona perfectamente sana en cuestión de días. Además, de acuerdo a los científicos, existe una variedad de la cual debemos tener cuidado.

Por lo general, K. pneumoniae reside en el tracto digestivo humano como una bacteria entérica que de vez en cuando aparece en la boca o en la piel. A veces infecta pacientes hospitalizados que ya tienen un sistema inmunitario debilitado. Pero en la década de los 80 se encontró en Taiwan una variedad bastante agresiva que atacaba con abscesos cerebrales y hepáticos y fascitis necrosante incluso a personas que no tenían sus defensas bajas.

Lamentablemente esta cepa hipervirulenta de la K. pneumoniae (hvKp) es difícil de detectar hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, los científicos propusieron usar la siguiente mejor opción; una prueba de marcadores químicos que puede diferenciar a la cepa agresiva de la común.

Un equipo internacional de investigadores y Thomas Russo, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Buffalo, encontraron una combinación de etiquetas enterradas en el ADN de hvKp que podrían usarse para identificarla de manera confiable.

Si bien la investigación se ve prometedora, es solo el primer paso en el proceso. "En la actualidad, no existe una prueba comercialmente disponible para distinguir con precisión las cepas clásicas e hipervirulentas", dice Russo. "Esta investigación proporciona una hoja de ruta clara sobre cómo una compañía puede desarrollar tal prueba para su uso en laboratorios clínicos. Es muy necesaria", añade.

Y no le falta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como prioridad desarrollar un antibiótico contra la cepa multidrogo resistente (MDR) del K. pneumoniae debido a que su prevalencia está aumentando. Además, si la hvKp aprendiese a resistir los antibióticos más potentes como la cepa MDR, las consecuencias serían graves.

A pesar de los esfuerzos globales por combatir las llamadas superbacterias, todo parece indicar que el calentamiento complicara las cosas. Por ejemplo, esta no es la primera que la peligrosa bacteria se cobra una vida humana. A comienzos del año pasado, una mujer en los Estados Unidos falleció a causa de una cepa multiresistente Klebsiella pneumoniae.

