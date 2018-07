Expertos aconsejan a los padres llevar en verano a los hijos de 6 años a su primera revisión

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial ha aconsejado a los padres con niños de seis años aprovechar los meses de verano para llevarles a la primera revisión, ya que suele ser la edad en la que aparece el primer molar permanente.

Y es que, según ha recordado la organización, en ese momento del desarrollo infantil, si el especialista comprueba que el crecimiento de los huesos maxilares o mandibulares no se está produciendo de manera correcta, podrá corregirlo con ortopedia dentofacial.

"Esto es mucho más sencillo que si se espera a la adolescencia o, sobre todo, a la edad adulta. En los casos en los que el problema causa una malformación en la boca o incluso en la cara del niño, como mandíbula retraída o adelantada, 'dientes de conejo', los padres probablemente detecten el problema y lo lleven a la consulta, pero, en muchos casos, los signos no son exteriores ni evidentes, por lo que sólo un especialista tendrá la facultad de diagnosticarlo", han dicho los expertos.

Por ello, han destacado la importancia de llevar a los niños de seis años a la primera revisión ortodóncica para descartar, o detectar, otros problemas que, aparentemente no tienen mucho que ver con los dientes, como el síndrome de la apnea obstructiva del sueño infantil (SAOS), que, a pesar de su gravedad, está infradiagnosticada.

"Los pequeños que sufren SAOS no solo roncan, sino que ven perjudicado el desarrollo normal de los huesos de su boca y de su rostro. Pero, sobre todo, respirar mal hace que no descansen lo necesario mientras duermen, por lo que padecen fatiga crónica. Hay estudios que apuntan que la apnea del sueño infantil no tratada puede provoca un deterioro en el rendimiento intelectual, ya que perjudica el desarrollo del niño", han explicado desde la organización.