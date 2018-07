Este hombre sobrevive después de que le atravesara una espiga metálica de 20 kilos

El apuñalamiento ordinario es la penetración con un objeto agudo o puntiagudo a corta distancia. Puñalada connota una acción intencionada, como por un asesino o un homicida, pero también es posible apuñalarse accidentalmente a sí mismo o a otros. El apuñalamiento difiere de acuchillar o cortar en que el movimiento del objeto usado en un apuñalamiento se mueve generalmente perpendicular a y directamente en el cuerpo de la víctima, más bien que ser atraído a través de él, según wp.

Lo de nuestro portagonista fue un apuñalamiento a lo "bestia". Un granjero de 43 años al que ha atravesado una espiga de una máquina para formar pacas de heno en Jerome (Idaho, Estados Unidos) ha sobrevivido al incidente, informa el portal local East Idaho News, según rt.

Ese utensilio de casi 20 kilogramos atravesó la espalda y salió por el abdomen de Justin Firth el pasado 27 de junio, quien se recupera en un hospital desde entonces y podría regresar a su casa esta semana.

La gran espiga de madera pasó a pocos centímetros de la arteria aorta y la médula espinal de la víctima. Enseguida, los compañeros con los que construía una valla llamaron a los servicios de emergencia.

