Primera imagen y palabras de Álex Lequio tras contar su enfermedad

"He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos". Con estas palabras, Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, regresaba a las redes y hablaba por primera vez tras conocerse su enfermedad. Lo hacía con una imagen desde Central Park (Nueva York) en la que aparece sonriente abrazando a sus padres, que, al igual que él, lucen una gorra, según hola.

Ana Obregón también utilizaba su perfil en esta red social para compartir la misma instantánea. "Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo , cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día . Se que está pesadilla acabará pronto. 🙏🏽 No vemos la hora de volver a España! ❤️", escribía.

Fue el pasado 5 de julio cuando Alessandro Lequio hablaba públicamente del estado de salud de su hijo tras publicarse meses atrás unas imágenes del joven, acompañado por sus padres, entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Lo hacía durante un acto publicitario de la agencia de comunicación Polar Marketing, propiedad de Álex, en la que se esperaba la presencia del joven empresario. Allí, el colaborador de El programa de Ana Rosa revelaba el difícil momento que estaba pasando la familia. "Álex no ha podido venir. Tenía la intención de hacerlo. Quería venir unos días, no solo a esto. Quería venir para ver a la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero se lo desaconsejaron por completo. Me cuesta mantener una sonrisa pero es lo que hay que hacer. Es una enfermedad que asusta, pero hay que trabajar todos los días y con todos los medios a tu alcance", confesaba.

