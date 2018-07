¿Sabías que España está ante una oportunidad histórica de eliminar una infección viral crónica sin vacunas?

El coordinador de la Alianza para la Eliminación de la Hepatitis Víricas en España (AEHVE), Javier García-Samaniego, ha avisado de que España está ante una oportunidad histórica de eliminar una enfermedad viral crónica para la que no existe vacuna.

"Sería la primera vez en la historia que una infección viral crónica sin vacuna deja de ser un problema de salud pública", ha dicho el también jefe de sección de Hepatología del Hospital La Paz de Madrid, quien, y con motivo de la celebración, este sábado, del Día Mundial de la Hepatitis C, ha invitado a las administraciones a tomar conciencia de esta oportunidad histórica y a aprovecharla.

Y es que, tal y como ha destacado, los estudios de prevalencia realizados en España avalan además esa "oportunidad histórica" porque arrojan cifras de entre el 0,3 por ciento y el 0,4 por ciento, un porcentaje inferior a lo estimado anteriormente, lo que convierte la eliminación de la hepatitis C en nuestro país en un objetivo verdaderamente asequible.

"Se trata de un reto asumible y al alcance de la mano, sobre todo después del esfuerzo realizado para facilitar el acceso al tratamiento antiviral que cura la infección a todos los pacientes, con independencia de la gravedad de su enfermedad", ha explicado el coordinador de la AEHVE.

No obstante, y a pesar de que más de 110.000 pacientes ya han sido tratados y curados en España, García-Samaniegoa ha alertado de que aún no se ha abordado el problema de la infección no diagnosticada, la de los pacientes que tienen la enfermedad y no lo saben.

Por ello, la AEHVE quiere aprovechar la celebración del día Mundial contra la Hepatitis C para instar a las administraciones a completar las políticas necesarias para la eliminación y, en concreto, a poner en marcha estrategias de cribado y microeliminación que permitan sacar a la luz a los pacientes que desconocen que padecen la enfermedad para a continuación tratarlos.

El número de estos pacientes puede alcanzar los 50.000 y, además de estar en riesgo de evolucionar a las fases más graves de la enfermedad, pueden contagiar la infección a otras personas. Muchos de estos casos ocultos se concentran en poblaciones específicas, colectivos vulnerables y con conductas de riesgo, por lo que afrontar este objetivo resulta factible.

"No es solo cuestión de hacer historia, estamos hablando de un importante problema de salud pública en España, de cuya eliminación se obtendrían enormes réditos para la propia sostenibilidad del sistema sanitario. Y es que, a pesar de los grandes avances, la hepatitis C sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en nuestro país, y duplica la mortalidad originada por el virus del sida. Además, es una causa fundamental de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado", ha apostillado.

Por ello, y junto al desarrollo de un plan para aflorar los casos de infección activa no diagnosticados y promover estrategias de microeliminación, AEHVE ha insistido en la necesidad de que las administraciones trabajen para mejorar la continuidad asistencial y fortalecer el diagnóstico en un solo paso en todos los centros sanitarios, medidas con las que podría lograrse la eliminación efectiva de la hepatitis C en nuestro país.