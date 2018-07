Niño 'se convierte en piedra' debido a una rarísima enfermedad

Jaiden Rogers, un niño de 12 años oriundo del estado de Colorado (EE.UU.), padece de una rarísima enfermedad que está convirtiendo su piel en 'piedra', reporta Yahoo News.

Al menor se le diagnosticó 'síndrome de piel rígida' -también conocido como distrofia facial congénita-, un trastorno del tejido conectivo que torna la piel tan dura como una piedra. De esa enfermedad, que progresa rápidamente, solo ha habido 41 casos documentos en el mundo desde su descubrimiento en la década de 1970, incluido el de este niño, según rt.

Jaiden has stiff skin syndrome—an extremely rare disease that slowly causes his entire body to harden. Visit his GoFundme: https://t.co/SyiscGx3XD https://t.co/ChCSEr2AIM