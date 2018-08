¿Sabías que fumar cachimba tiene efectos negativos similares a los que provoca el tabaco tradicional?

Fumar pipa de agua -conocido como cachimba- provoca efectos negativos similares a los que produce el tabaco tradicional, como es el desarrollo de problemas cardiovasculares, según un equipo de expertos de Universidad de California, UCLA, EE.UU.

Asimismo, el estudio, que ha sido publicado en la revista 'American Journal of Cardiology', ha demostrado que con una sola sesión de cachimba la frecuencia cardíaca -en 16 latidos por minuto- y la presión arterial aumenta; así como las medidas de rigidez arterial, un factor de riesgo clave en el desarrollo de afecciones cardiovasculares como ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. De esta forma, el aumento de la rigidez arterial fue comparable a los datos observados por los fumadores de cigarrillos después de fumar un cigarrillo.

"Nuestros hallazgos desafían el concepto de que fumar tabaco en la pipa de agua con sabor a frutas es una alternativa más sana al tabaco. No lo es", ha señalado profesora asistente de la Escuela de Enfermería de la UCLA y autora principal del estudio, Mary Rezk-Hanna.

Los resultados del estudio son "particularmente preocupantes porque midieron lo que parece ser el límite inferior del uso de pipa de agua -media hora-", han especificado los expertos. Por lo general, una sesión de cachimba puede durar varias horas, lo que puede aumentar los niveles de nicotina y otras toxinas que se absorben en el cuerpo.

"Sabemos que los productos de tabaco con sabor son con frecuencia el primer tipo de producto de tabaco utilizado por los jóvenes. Uno de los principales problemas con el narguile es el hecho de que el tabaco está aromatizado con sabores de frutas, dulces y alcohol, lo que convierte al narguile en el producto de tabaco con sabor más popular entre esta audiencia", Rezk-Hanna.

Según la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), bajo la autoridad otorgada por la Ley de Prevención del Tabaquismo y Control del Tabaco, los cigarrillos no pueden contener un sabor artificial o natural -que no sea tabaco o mentol- o una hierba o especia que sea un sabor característico. Pero esta prohibición no se aplica al cachimba, lo que contribuye a su popularidad en rápido crecimiento, han asegurado.