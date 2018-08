COLEGAS exige que la vacuna del virus del papiloma humano se incluya en el calendario de vacunación infantil de niños

COLEGAS-Confederación LGBT Española ha exigido a las autoridades sanitarias que incluyan la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) en el calendario oficial de vacunación infantil en los niños varones como una actualización del sistema público de salud, "a la vista de las evidencias científicas para conseguir una mayor equidad y ahorro coste-beneficio".

El VPH, o papilomavirus, es transmitido tanto por hombres como por mujeres durante las relaciones sexuales, y responsable de diferentes enfermedades. Pero si el virus persiste en el organismo durante muchos años (entre 20 y 30), o si pertenece a determinados tipos, podría provocar la aparición de tumores malignos.

En España, desde 2008 la vacuna contra el VPH forma parte del calendario de vacunación oficial para las niñas entre 11 y 14 años, y protegen contra el 70 por ciento de estos cánceres, y el 99 por ciento de los casos de cáncer de cuello uterino.

En las mujeres, el virus está relacionado en la mayoría de los casos con cáncer de cuello de útero. En los hombres se asocia a tumores de pene, ano y orofaríngeos. Y en ambos sexos puede provocar verrugas genitales, además de lesiones precancerígenas (preneoplásicas). El uso correcto y regular del condón está relacionado con una transmisión menor de VPH entre las parejas sexuales. Sin embargo, ya que las áreas que no están cubiertas por el condón pueden infectarse por el virus, los condones no dan una protección completa contra la infección.

"Es evidente que la vacunación sistemática del VPH a las niñas ha mostrado un alto grado de protección frente a la infección genital por el virus, de las verrugas genitales y de las lesiones precancerígenas (preneoplásicas). Los datos muestran que la efectividad se mantiene hasta una década después de recibir la inmunización", señala Paco Ramírez, presidente de COLEGAS.

Desde la asociación, a la vista de estos datos, lamentan que no existan programas de prevención y detección precoz de estos tipos de cánceres en hombres, "al contrario como existe el cribado del cáncer de cérvix en mujeres".

"DESIGUALDAD MANIFIESTA" "Aunque algunas investigaciones en Australia han evidenciado que la vacunación sistemática de las mujeres protege también a los hombres, la inmunidad de grupo generada sólo con la vacunación de chicas es incompleta para los hombres, ya que existe un 20-25 por ciento de chicas no vacunadas en España, además de que las mujeres en otros países no son inmunizadas. El efecto de inmunidad de grupo observada en Australia podría no poder trasladarse a los países europeos como España, donde existe una alta tasa de movilidad internacional entre los jóvenes", indican.

"Es indiscutible que actualmente hay una desigualdad manifesta en el tratamiento del VPH por parte de la sanidad pública entre hombres y mujeres. Confiar en que la presunta inmunidad de grupo generada por la vacunación sólo de las mujeres protegerá también a los hombres supone un desacierto, es poco científica, y minimiza considerablemente el grave problema que representa la infección por el VPH en los hombres. Si de hecho afecta considerablemente a la población de hombres heterosexuales, es indudable que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) apenas pueden beneficiarse de esa pretendida inmunidad de grupo vacunando sólo a las mujeres, de igual forma que los hombres con VIH", sostiene Paco Ramírez.

Por todo ello, desde COLEGAS no sólo apelan al "sentido de igualdad-equidad de las autoridades sanitarias", sino también a una "mínima ética sanitaria, dónde las evidencias científicas muestran que los hombres no están igualmente protegidos frente al VHP que las mujeres, y los HSH están completamente desamparados respecto al virus".

"Es vergonzoso que, atendiendo a una prioridad basada exclusivamente en el género sin tener en cuenta las evidencias científicas, se dejen de prevenir enfermedades graves en los hombres heterosexuales por ser únicamente hombres. Y es negligente que los hombres que tenemos sexo con hombres, y los hombres con VIH no tengamos ninguna protección frente a los cientos de muertes por cánceres relacionados con el VPH que se dan anualmente. Es una condena de sufrimiento y muerte innecesaria la que planea por nuestras cabezas por el simple hecho de ser hombres homosexuales y bisexuales, o tener VIH", denuncia.

VACUNAR A HOMBRES TAMBIEN PROTEGE A MUJERES Además, recuerdan que el hombre es el principal vector de transmisión del virus VPH a las mujeres, por lo tanto consideran que "vacunándolos también a ellos, se benefician las mujeres". Por todo ello, piden a las autoridades sanitarias que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) incluya la vacunación del VPH en el Calendario Común de Vacunación Infantil tanto a los niños como a las niñas.

Y, además, se ofrezca la vacuna a cualquier HSH, hombre con VIH, trabajadores sexuales y personas que hayan sufrido abuso sexual de cualquier edad siguiendo las recomendaciones internacionales y las evidencias científicas, como ya realizan en España las comunidades autonómas de Asturias y Cataluña, y como Navarra está a punto de implantar.

"Desde COLEGAS hacemos un llamamiento a los grupos políticos, a las comunidades autónomas, al gobierno socialista y a la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, para que intervengan con urgencia y suplan esta brecha de género, que en esta ocasión afecta a los hombres, pero sobre todo a los hombres homosexuales y bisexuales, y a aquellos que tienen VIH. Es una llamada a conseguir no sólo un mayor ahorro coste-beneficio, sino una justa equidad e igualdad en el sistema sanitario, donde nunca antes una pequeña medida como la vacunación del VPH puede hacer tanto por prevenir miles de cánceres y muertes innecesarias", concluye el presidente de COLEGAS.