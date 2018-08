Investigadores descubren un método para liberar cúrcuma a las células cancerosas

Un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ha descubierto un método para que la cúrcuma, una sustancia de origen natural que se ha demostrado agente eficaz para matar las células cancerosas, pueda ser liberada al torrente sanguíneo solucionando su problema de solubilidad.

En la India y en otros países del sudeste de Asia, la cúrcuma se usa a menudo como condimento en la cocina, especialmente pollo o pescado. Es conocido por su efecto terapéutico y como una forma de matar los gérmenes presentes en la carne cruda.

"Hasta ahora, sin embargo, la cúrcuma es lo que llamamos en la ciencia farmacéutica como un 'false lead': es terapéutico, pero el efecto completo no puede utilizarse porque era poco soluble en agua. Cuando tratas de administrar un medicamento, requiere solubilidad en agua, de lo contrario no fluirá a través del torrente sanguíneo", señala Dipanjan Pan, profesor asociado de bioingeniería en la Universidad de Illinois (Estados Unidos).

Recientemente, sin embargo, el laboratorio de Pan ha investigado sobre las formas de poder procesar la cúrcuma para que fuera soluble y administrarla a los tumores infectados, matando las células cancerosas. El equipo ha creado un sofisticado complejo metalocíclico que utiliza platino, algo que no solo ha permitido la solubilidad de la cúrcuma, sino que ha demostrado 100 veces más eficacia en el tratamiento de varios tipos de cáncer como melanoma y cáncer de mama que el uso de cúrcuma y platino por separado.

"Sabemos que un fármaco se va a unir a una cierta 'molécula huésped' si está presente el hueco adecuado. Hemos demostrado aquí que una molécula macrocíclica en virtud de sus enlaces monoméricos de glucolurilo, que atrae a la cúrcuma, es la clave para demostrar la efectividad de la terapia y para resolver el problema con la insolubilidad de la cúrcuma", indica Pan.

Aunque los investigadores solo han probado el método para administrar la cúrcuma, su contribución al tratamiento del cáncer también vendrá en última instancia en la probabilidad de que el método funcione también con otros fármacos. "En la terapia contra el cáncer, una de las medidas que restringe varios medicamentos es su escasa solubilidad. Por lo tanto, no importa cómo se administre el fármaco, por vía intravenosa u oral, necesita ser finalmente absorbido por los órganos en el cuerpo", concluye Pan.