El Rey Felipe VI pasó por el quirófano el pasado 14 de julio para operarse de un problema en la espalda

Hasta al Rey de España le duele algo de vez en cuando. La operación a la que se sometió el Monarca el pasado 14 de julio de 2018, las vacaciones mallorquinas de reconciliación de lo que queda de la Familia Real, con nuevo guión después de las revelaciones de Corinna, Mar Flores en Saint Tropez, practicando moto acuática con el millonario mexicano que periódicamente la toma y la deja, y el picnic en la piscina de Cantora para celebrar los 62 años de Isabel Pantoja son lo más granado de la semana corazonera en las revistas rosas, segíun resume Sara Tejada en Informalia.

La noticia más importante de este miércoles es que el pasado 14 de julio el jefe del Estado no tuvo más remedio que acudir a la clínica Ruber Internacional de Madrid para pasar por el quirófano. Felipe VI recurría a la cirugía para resolver unos problemas de espalda que podían alejarle de la participación en la 37 edición de la Copa del Rey Vela y se sometió a una operación de radiofrecuencia por aguja, con sedación, y que recibe el nombre de rizolisis, según publica Semana.

Se trata de una solución para paliar los fuertes dolores de espalda que estaba padeciendo. Mediante anestesia local y rayos X o ecografía, los especialistas confirman de dónde viene el dolor y realizan un bloqueo diagnóstico de los nervios implicados. Es una intervención que no requiere mucho reposo y el paciente suele irse a su casa el mismo día de la intervención. Lo cierto es que dos días después de someterse a la intervención, el Rey había vuelto al trabajo.

Alba Carrillo ha roto con su ingeniero y una vez más, culpa a sus parejas de sus propios males. Esta vez no es Feliciano. El responsable es Fonsi Nieto y las diferencias de Alba con el padre de su hijo, todo el día en los Juzgados. Alba reconoce que está sin blanca por las minutas de los abogados (a algunos como Teresa Bueyes no les ha pagado), y piensa que su novio ingeniero aeronáutico no merecía compartir con ella los malos ratos que pasa cada vez que llega un mensajito de los tribunales.

Después de vender el ático de la familia en el barrio de Salamanca, un dúplex que hasta tenía piscina, los hijos de Sara Montiel, Thais y Zeus, se disponen a vender el resto de lo que heredaron de su madre, como su colección de vestidos de fiesta, pieles, etc. A Thais, la enigmática hija de la actriz fallecida en 2013, no le deben ir bien sus negocios como inversora. Y Zeus, empeñado en una carrera musical que no despega, ni vende discos ni tiene contratos para actuar.

El picnic en la piscina de Cantora para celebrar los 62 años de Isabel Pantoja merece la portada de Diez Minutos con ese beso de Kiko Rivera a su madre, que cierra los ojos embelesada por el cariño que le demuestra su hijo mayor. La fiesta de Pantoja supuso la reconciliación familiar entre Isa y Kiko, el acercamiento de Pantoja a su hija y todos los nietos en torno a la piscina de la abuela. La reunificación familiar de la Familia Real en Mallorca ha tenido efecto contagio y llegó también en Cantora.

Las fotos de Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Málaga evidencian que el photoshop de Lecturas provoca comparaciones odiosas. María Teresa tiene en Diez Minutos la cara que corresponde a una señora estupenda de 77 años. El resto es ciencia-ficción.

Margarita y Luis Alfonso, vacaciones en Sotogrande con sus tres hijos y el que está en camino. Los duques de Anjou comparten veraneo con el padre de Margarita, el banquero venezolano Victor Vargas, aficionado al polo donde participa en la localidad gaditana.

La revista ofrece imágenes inéditas de la complicidad de las reinas, una cercanía entre Letizia y doña Sofía que ayuda a olvidar la escena de la catedral. La compenetración entre suegra y nuera es ahora perfecta como vemos en unas fotos robadas del paseo en barco de la familia por aguas de Mallorca en las que a doña Sofía y a Letizia solo les falta besarse como si fueran novias. También publica Hola las mejores fotos del abrazo de los reyes en el club Naútico de Palma, besos y cercanía que contradicen esos rumores de divorcio que se sacan de la manga estos días algunas publicaciones.

Cuando Melanie Giffith vea ocupar y posar en su (ex) casa de Marbella a Nicole Kimpel se va a llevar un disgusto, por más amistoso que haya sido su divorcio de Antonio Banderas. La actual novia del actor está espectacular y cuando habla demuestra que además de físico tiene cerebro. Es una experta en finanzas y es la consejera de Antonio en sus negocios de restauración y moda. Cuando además de amor hay finanzas conjuntas por medio, las parejas son irrompibles.

Eva González y Cayetano Rivera también se van a llevar otro disgusto cuando vean que les han pillado navegando por el Mediterráneo con su pequeño Cayetano y su amigo Adrien Brody, al que el torero dio lecciones para hacer la película sobre Manolete, con Penélope Cruz. Normalmente, la el hermano de Fran Rivera y la presentadora de Master Chef se dejaban hacer un reportaje veraniego con su agencia de cabecera, pero esta vez se ha adelantado la competencia y encima no se han llevado ni un euro, Eso sí, las fotos se ve que están tomadas de lejos. Y siempre les queda el recurso a los tribunales para exprimir la teta, ya que hay jueces que opinan que un barco es propiedad privada.

Agatha Ruiz de la Prada, en su tour continuo por programas y revistas del corazón, recala esta semana en la portada y páginas interiores de Hola. Casi una semana tardaron los medios rosas en recoger la exclusiva de Informalia de la ruptura de Pedro J. Ramírez y la diseñadora; pero, una vez se fue consolidando la nueva situación amorosa del periodista y su ex, cada uno por su lado, ella se ha hecho varias portadas, ha sido la protagonista de Sálvame, no sale de los platós, le han dado el premio a mejor diseñadora en el Ministerio de Cultura (el del PP, eso sí), está más delgada y guapa que nunca, y encima ha ligado con un millonario que la tiene loca. Ahora Ágatha abre las puertas de su casa de Mallorca, llena de color, hijos y mascotas. Cuatro preciosos perros a juego con una mujer de 58 años recién cumplidos, estupenda y feliz y contra todo pronóstico, todavía ligada a Luis Miguel Rodríguez, el hombre que le ha sacado las telarañas del cuerpo y de la mente.

Brigitte Nilsen, la danesa más explisova hasta que apareció Corinna, o sea la actriz enorme que conquistó a Sylvester Stallone, ha sido madre a los 55 años y ahí está con su nueva pareja Dimitri, camarero de profesión, de 39 años, los mismos que los hijos mayores de esta actriz y modelo o lo que haya sido. No toda la gente sensata está de acuerdo con estas maternidades de mujeres abuelas pero nosotros le damos la enhorabuena.

Mar Flores sigue en Saint Tropez practicando moto acuática con el millonario mexicano que periódicamente la toma y la deja. Afirma Sara Tejada que la exclusiva de la reconciliación se la reventaron a quien fuera desde Informalia adelantando la noticia de que había regresado a los brazos de Elías Sacal. ¿Para cuándo la próxima exclusiva de la empresaria de cojines, contándonos lo contrario de la exclusiva anterior?

Lecturas

María Teresa Campos se confiesa con la entrevistadora Mila Ximénez (photoshop a tope para una y otra) y en su charla denuncia que el ictus que casi le cuesta la vida fue consecuencia de las puñaladas traperas que le clavaron en la espalda. ¿Pero no fue la propia Mila una de las que más le asestó a Teresa y a sus hijas? ¿O está echando la culpa ahora a Toñi Moreno, su sustituta en el plató de Telecinco? ¿O se refiere a los tiempos en que llamaba "gilipollas" a Paolo Vasile porque sacaba a su hija Terelu jugando a los médicos con Pipi Estrada en las discotecas? Cáncer, ictus, masectomía, papada, estética dental: las dolencias de las Campos son su tema recurrente, donde tampoco faltael suicidio de José María Borrego, el padre de Terelu y Carmen. Sus desgracias llenan desde hace años las páginas rosas, horas de televisión, y nutren su cuenta bancaria. Dolida porque no acaba de volver a la televisión por la puerta grande, Teresa viene a decir que aunque camina con lentitud y con ayuda, la cabeza y su oficio están intactos y eso es lo importante para ponerse delante de una cámara. Quiere programa y pide seguir. A ella no la retira más que la audiencia, (aunque parece que Vasile piensa de otro modo).

Carmen Borrego también se suma a la posible nueva intervención de su hermana como si la sufriera en sus propios pechos. Comparar a Terelu con Angelina Jolie también da sus frutos pero Angelina no cobra por contarlo.

Dada la profusión de imágenes y noticias sobre reyes, infantas y reinas en Mallorca, Pilar Eyre hace una oportuna comparativa con las 10 diferencias entre Letizia y doña Sofía.

Sin embargo, no todo lo que compara se ajusta a la realidad. Cuando habla de moda, Eyre asegura que las hermanas Molinero vistieron durante años a doña Sofía, con los modelos que "copiaban" de Valentino. Lo cierto es que no copiaban, sino que pagaban por reinventar sus patrones, de los que tenían la exclusiva en España. También asegura Eyre que Letizia echó fuera de Zarzuela al perro de su marido, cuando hemos visto imágenes de la familia con su mascota, Sara, la perrita labrador que los reyes regalaron a Leonor el día de su primera comunión. La hemeroteca nos recuerda que a Letizia le encantaron siempre las mascotas y desde niña ha tenido perros en casa. En los retoques estéticos es donde encontramos más errores. La columnista de Lecturas (y recomendable escritora) asegura que Letizia se ha operado la nariz con el cirujano de cabecera de doña Sofía, el doctor de la Peña, que además le habría implantado pómulos, prótesis mamarias, etc.

El tal doctor no existe. Quizá a Eyre se refiera al doctor Juan Peñas, por cuya consulta jamás ha pasado ninguna de las dos reinas. Doña Sofía se operó hace más de 15 años en Londres, según dio a entender don Juan Carlos, una Semana Santa en Palma. Y fue Antonio de la Fuente quien hizo la rinoplastia que cambió el perfil de Letizia en 2008. El aumento de talla de pecho, ya se lo había Letizia Ortiz cuando trabajaba en los Informativos de Televisión Española. Fue vox pópuli en el Pirulí. Tampoco lleva pómulos postizos ni se ha tocado el mentón.