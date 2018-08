Jorge Javier Vázquez confiesa el secreto detrás de su nueva cara: "De cerca, puede que asuste"

Hay quien sostiene que dentro de poco no se reconocerá ni a si mismo, pero le va la cirugía estética y le puede al afan imposible de salir joven, guapo y delgado (Sacuden la del pulpo a Jorge Javier Vázquez: "Si sigues haciéndote cirugía estética no te vas a reconocer ni tú").

Jorge Javier Vázquez saltó la pasada semana a los medios después de que muchos de ellos alertaran sobre su posible último paso por el quirófano para retocarse la cara. Todo ello, después de que el presentador subiera varias fotos a sus redes sociales en las que aparecía con el rostro diferente ( El 'exgordito' Jorge Javier Vázquez: "He perdido 15 kilos, estoy en mi peso ideal" ).

Tras varios días de polémica, el catalán ha aprovechado su blog en Lecturas para contar la verdad de su supuesta nueva cara.

"Hace años, bastantes, me hice una fotografía muy absurda: tenía el pelo más o menos largo y me puse una cinta en plan moderno. No recuerdo haberla subido a las redes. Sí que la envié a varios amigos para descojonarnos un rato. No sé por qué extraña razón esa fotografía llega a un medio digital, la publica como si me la hubiese hecho ayer mismo y otros medios la recogen".

"Abuchean a Jorge Javier por publicar una foto sin maquillar que asusta más que Belén Esteban", recoge Jorge Javier explicando que ocurrió algo parecido tras compartir una foto suya con Mónica Naranjo a la salida del teatro (Las redes se descojonan del posado de Jorge Javier en bañador con '15 kilos de grasa menos' y 10 kilos de photoshop más).

"Jorge Javier estrena cara en Barcelona", dijo otro portal.

"Después de dejar pasar un tiempo prudencial -en el que ningún medio me ha llamado para preguntarme si he pasado o no por el quirófano- es hora de resolver el enigma. El hecho de que salga así de frondoso es gracias a mi maquillador Alberto Dugarte, que trabaja como los ángeles y me retoca la cara con sus pinceles", asegura antes de explicar que ese extraño rostro es culpa de la caracterización a la que ha de someterse para interpretar a su personaje.

"Si algunos me ven raro en la foto no es culpa suya, es debido a mi pereza. Al finalizar la función tendría que quitarme el maquillaje porque el que se utiliza para teatro queda muy raro en las fotos. No lo hago y pasa lo que pasa pero tampoco es una polémica que me quite el sueño. Es más, es de las que me divierten e incluso las que contribuyen a forjar la trayectoria de una estrella", bromea antes de lanzar un irónico mensaje.

"De cerca puede que asuste, pero en el patio de butacas me confunden con Kortajarena".

Jorge Javier desvela su almuerzo con Colau

En la revista, Jorge Javier confiesa además su reciente almuerzo con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona:

"Cuando me invitó a comer, tenía muy claro que quedaría con ella. Es una de las pocas políticas que me llaman la atención", empieza diciendo el presentador de Supervivientes que asegura que si en Madrid votó a Carmena, en la Ciudad Condal la votaría a ella.