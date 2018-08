Un reloj inteligente le salva la vida a este joven

Un joven australiano de 24 años identificado como Mike Love recibió advertencias de su reloj inteligente marca Apple mientras dormía sobre la aceleración anormalde su ritmo cardíaco, según rt.

Según relató el joven al portal australiano 9News, el reloj le indicó que registraba entre 130 y 140 latidos por minuto, cuando una persona en reposo tiene de promedio entre 60 y 100 pulsaciones por minuto.

Love acudió al médico y le fueron practicadas unas series de pruebas que pusieron al descubierto que tenía un agujero en su corazón, además de otras complicaciones, que incluso afectaban uno de sus pulmones, por lo que debió ser sometido a operación.

