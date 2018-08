Descubren que los estrógenos podrían proteger contra la depresión tras un ataque cardiaco

Los estrógenos pueden proteger contra la depresión relacionada con la insuficiencia cardiaca, al evitar la producción de sustancias químicas inflamatorias en el cerebro, de acuerdo con los resultados de un estudio pulibcado en la revista 'American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology'.

La investigación sugiere que las personas con insuficiencia cardiaca, incluidas las que sobreviven a los ataques cardiacos, tienen entre dos y tres veces más probabilidades de sufrir depresión que la población general. Se cree que el motivo de la depresión relacionada con la insuficiencia cardiaca es un aumento de la inflamación en el cerebro. Estudios previos también han encontrado que las mujeres posmenopáusicas con enfermedad cardiaca tienen un mayor riesgo de depresión que las mujeres más jóvenes y los hombres de todas las edades.

Ahora, investigadores del Instituto del Corazón y del Instituto del Cerebro y la Mente de la Universidad de Ottawa (Canadá) han estudiado un modelo de insuficiencia cardíaca en ratas después de un ataque. Las ratas hembras adultas sin ovarios, que simulan la menopausia, se compararon con los machos adultos y las hembras adultas con ovarios.

La mitad de las ratas 'menopáusicas' recibieron suplementos de estrógenos mientras que la otra mitad no. Las ratas emparejadas por sexo sin insuficiencia cardiaca sirvieron como controles. Los animales recibieron varias pruebas estandarizadas para evaluar el comportamiento similar a la depresión, el aprendizaje, la memoria y la capacidad de experimentar placer. Además, los investigadores también tomaron muestras de sangre para medir los niveles de inflamación en el cerebro (neuroinflamación).

Las ratas macho, pero no las ratas hembras, con insuficiencia cardiaca mostraron signos de depresión e inflamación cerebral en comparación con los del grupo de control. Por el contrario, las mujeres menopáusicas mostraron tasas más altas de comportamiento similar a la depresión que todos los hombres estudiados. Sin embargo, el grupo que recibió estrógenos no mostró depresión: sus niveles estaban a la par con las hembras control con ovarios, y no aumentó la inflamación en las áreas cerebrales relacionadas con el estado de ánimo y el placer.

"Nuestros hallazgos demuestran que el sexo y los estrógenos influyen en la neuroinflamación y el comportamiento similar a la depresión en ratas con insuficiencia cardiaca después de un ataque cardiaco. Comprender los mecanismos que contribuyen a estas respuestas por el sexo y los estrógenos puede contribuir a nuevas terapias que pueden ser específicas para cada sexo", concluyen en su artículo investigadores.

VÍDEO DESTACADO: El 27% de las personas que sufre hiperhidrosis padece también depresión