Jesús Vázquez se hincha de bótox: "El relleno de ácido en los mofletillos te rejuvenece"

Guapo es muy guapo, pero ahora de lo que se trata o al menos intenta Jesús Vázquez, es de ser joven. La batalla contra el envejecimiento es un problema que trae de cabeza al ser humano (Carmen Borrego se queda sin papada: "Todo ha salido muy bien en la cirugía estética" ).

Son muchas estrellas de la industria cinematográfica y televisiva obsesionadas por aparentar una eterna juventud y terminan lanzándose a los brazos de la toxina botulínica tipo A -popularmente conocida como bótox- (Cirugía estética: Estrellas de Hollywood que se desfiguraron obsesionadas por parar el reloj).

Esto mismo es lo que le le ha pasado al presentador de televisión Jesús Vázquez (Sacuden la del pulpo a Jorge Javier Vázquez: "Si sigues haciéndote cirugía estética no te vas a reconocer ni tú").

El emblemático presentador ha protagonizado durante estas vacaciones un anuncio en el que promociona a una conocida línea telefónica. Un controvertido spot en el que Vázquez aparece con notables cambios en sus pómulos y frente, eliminando todo rastro de arrugas y las redes no lo han pasado por alto:

«¿Qué le pasa en la cara a Jesús Vázquez en el anuncio de Jazztel? Porque la voz en off lo llama Jesús que si no me creo que es el vecino de enfrente», «Está súper raro» o «El relleno de ácido en los mofletillos te queda muy bien... te rejuvenece».