El pánico de Rym ('Myhyv') con las prótesis de sus lolas: "Me van a explotar"

Hay algunas que las tienen grandes. Otras muy grandes y Rym, sin matices, las tiene enormes.

Gasta una 'pechuga' descomunal y no le viene sólo de nacimientos o por código genético, porque se pasó por el quirófano y encargó al cirujano plastico -en Marruecos, por cierto- que le pusiera las tetas más exuberantes que hubiera en el mercado.

Dicho y hecho, aunque la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ahora se lamenta.

No fue realmente consciente del problema hasta que sus seguidores comenzaron a mandarle privados por Instagram comentándole que tenía un pecho más grande que el otro.

Así que un día, la influencer se desnudó delante del espejo y comenzó a hacer movimientos.

"Tío es que veo esto y me entra la piel de gallina. Es horrible".

"Me puse a llorar porque sentí que me iba a explotar".

Rym Renom no atraviesa su mejor momento y no se ha recatado a la hora de hacerlo público. En concreto, manifiesta en sus redes sociales una constante y creciente preocupación por un problema en el pecho.

Tambien cuenta que también ha tenido problemas con el ácido hialurónico que se inyectó en los labios.

Y como tiene miedo, ha informado a sus fans de que tendrá que volver a pasar por el quirófano.

La joven ha contado en un vídeo que se sometió a un aumento de pecho en Marruecos y quedó "muy contenta con el resultado".

Sin embargo, desde hace unos meses, ha notado que algo no va bien con sus prótesis.

"Una amiga se dio cuenta, me dijo que tenía un pecho más grande que el otro" .

Rym ha querido compartir con todos sus seguidores su grave problema y ha mostrado cómo el pecho derecho, a parte de ser más grande, se mueve de su posición.

"Mirad como sube el pecho. Veo esto y se me pone la piel de gallina".

Además, la extronista ha confesado que tiene que volver a operarse para cambiar las prótesis, ya que están defectuosas y podrían explotar ocasionándole un problema mayor.

Pero el drama de Rym no termina ahí. La extronista ha mostrado siempre su deseo de ser madre, un sueño que ahora podría verse truncado.

Tras la operación tendrá que esperar al menos 6 meses para poder intentarlo.

"Tengo que esperar un año. Cuando me he enterado me ha dado mucho bajón. ¿Por qué es tan difícil tener hijos?".