Álex, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, afronta la última fase del tratamiento del cáncer

Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, afronta la última fase del tratamiento contra el cáncer (Disgusto para Alex Lequio: Baselga, su prestigioso médico, dimite tras recibir pagos millonarios de la industria farmacéutica).

Y para ello, se tiene que se tiene que trasladar de Nueva York a Nueva Jersey (Estados Unidos), según recoge Mayra González en huffingtonpost.



Así lo ha contado el propio Lequio en su cuenta personal de Instagram, con una foto en la que aparece junto a su madre y con un toque de humor:

"Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento".

Lequio ha afirmado que se siente muy agradecido ante los muchos mensajes de apoyo que ha recibido a través de las redes sociales y ha enviado un "beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras".





Su madre, Ana Obregón, que no se ha separado de él en ningún momento, ha compartido la misma foto en su perfil pero con distinto mensaje: "Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre".

Madre e hijo han terminado sus publicaciones con la misma etiqueta: #fuckcancer (que te jodan cáncer).

A finales de julio Alessandro Lequio y Ana Obregón admitieron públicamente la enfermedad de su hijo, pero sin entrar en detalles. "Esta es una enfermedad dura y larga y todos sabéis perfectamente de lo que estamos hablando", dijo Lequio a la prensa.

