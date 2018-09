Carmen Borrego: "No se si la operación de papada tiene efectos secundarios, pero yo sufro ansiedad y pesadillas"

Carmen Borrego está feliz y más guapa, pero con un punto de preocupación ('TeleVasile': Más de 2 millones de españoles trasnochan para ver a Carmen Borrego sin papada).

La hija pequeña de María Teresa Campos se ha quitado 10 años de encima con una operación de lifting cervical que le ha rejuvenecido "no sólo la cara sino también el alma", tal y como ella misma ha declarado.

Eso sí, la intervención también ha tenido consecuencias muy negativas:

Carmen Borrego (51) lo ha desvelado este 19 de septiembre de 208:

"El médico que me operó me dijo que podía sufrir una especie de depresión y yo la he tenido. He estado completamente hundida, muy mal, hasta que he empezado a salir".