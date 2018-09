¿Sabías que un tercio de los menores españoles padece exceso de peso?

Más de un tercio de los niños y niñas españoles padece exceso de peso, cifra que sitúa a España como uno de los países con peores estadísticas de Europa y del mundo en materia de obesidad infantil, según los resultados del I Estudio sobre la Situación Actual de la Obesidad y el Sobrepeso Infantil en España, realizado por el doctor Rafael Casas, en colaboración con DKV Seguros.

Las causas son multifactoriales, pero están relacionadas principalmente con el abandono de la dieta mediterránea, el sedentarismo, las horas de sueño e incluso otros factores que se inician durante el embarazo. De hecho, el experto ha asegurado que estos cambios de hábitos son, en mayor parte, consecuencia de una falta de conciencia social, y sobre todo entre los padres y madres, acerca de la importancia de seguir unos hábitos de vida saludables desde pequeños.

"Muchos padres no saben que las preferencias sobre los alimentos se deben educar desde muy pequeños y, siendo los referentes más importantes para sus hijos e hijas, deben seguir estos hábitos de vida saludables e incluirlos en el proceso de educación y formación del infante", ha aseverado el doctor Casas.

De hecho, tal y como se desprende del trabajo, el 62 por ciento de niños y niñas come verduras y hortalizas cada día, pero sólo un 25 por ciento come 2 veces al día. Es decir, 3 de cada 4 no llegan a la recomendación de 2 ó 3 verduras y hortalizas al día.

Paralelamente, el sedentarismo es otra de las causas determinantes para explicar el elevado porcentaje actual de niños y niñas con sobrepeso y obesidad. "La recomendación es no pasar de las 2 horas diarias de inactividad, con el auge de las nuevas tecnologías y la introducción de estas en nuestra rutina diaria, el número de niños que juegan en la calle, en el parque o dedican su tiempo de ocio a realizar actividad física ha disminuido en detrimento del aumento de la inactividad", ha comentado el doctor Casas.

Asimismo, también existe un factor más desconocido para la sociedad y para los padres que también afecta al exceso de peso: las horas de sueño de los niños y niñas. En este punto, el experto ha alertado de la actual tendencia a nivel mundial de dormir menos horas de las recomendadas, hábito que se está transmitiendo también a los más pequeños.

"Hay padres que creen que los niños deben dormir las mismas horas que los adultos, pero hay que saber que los menores que duermen menos de los que es recomendado, de 11 a 13 horas en edad preescolar y entre 10 y 11 horas en edad escolar, engordan con más facilidad", ha argumentado.

Con todo, para contraponer esta situación y luchar contra el exceso de peso en los menores, los expertos consideran que el factor clave es la prevención, en la que deben participar tanto la familia como los profesores, pediatras, administraciones públicas y los propios menores.