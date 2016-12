¿Quieres saber cómo y cuánto duerme Mariano Rajoy?

Cayetano Martínez de Irujo es un noble con ganas de salir en los medios. De otro modo no se entendería su presencia en la portada de alguna revista despotricando contra su familia o sus intervenciones en televisión.

Desde su silla en Espejo Público escuchamos cosas que le definen como un experto en sorprendernos y eso, en televisión, no es malo:

"Sabes que soy Errejonista", le decía por ejemplo este viernes 23 de diciembre de 2016 a Susanna Griso, a propósito del proceso interno en Podemos.

Luego repasó la actualidad nacional e internacional. Habló de Merkel, de Trump, de Siria, de los precios en Navidad y del desafecto que sufrió de pequeño.

Pero lo mejor fue que desveló cuánto y cómo duerme Mariano Rajoy.

Y lo sabe porque cenó con él y el Presidente se lo contó.

"Una vez, cenando con Rajoy, la única vez que he cenado con él, me gustó mucho como persona y como político", contaba el hijo de la duquesa de Alba.

"Me sorprendió que yo, en aquel momento, como gestionaba toda la Casa, dormía fatal. Lo pasaba mal y le pregunte: 'señor Presidente, y yo que llevo tan pocas cosas, en comparación con usted, y no consigo dormir... ¿Usted cómo consigue dormir bien?'.

El Duque de Arjona, continuó el relato así:

"Rajoy me dijo:

'Pues yo duermo divinamente. A partir de las ocho y media o nueve yo desconecto y a no ser que pase una cosa muy importante que me tengan que avisar, estoy totalmente tranquilo".

Son palabras del Presidente del Gobierno, pronunciadas ante Cayetano Martínez de Irujo en una cene que ambos matuvieron, de acuerdo con el relato del hermano del duque de Alba.

A lo anterior añadió:

"Después de oír eso, creo que lo que diga o deje de decir Aznar, le preocupa lo justo", sentenció el aristócrata, a propósito de la reciente dimisión del anterior jefe del Ejecutivo como presidente de honor del PP.

Susanna Griso, interlocutora que compartía esta charla con Martínez de Irujo, apoyó la tesis de su colaborador:

"No le preocupa nada. Textualmente me dijo su gente que le resbalaba, que se había quedado tan pancho. Me hace gracia porque los que tenemos insomnio le hacemos la misma pregunta y me acuerdo de él siempre que tengo insomnio, digo: Cómo puede ser que éste pueda dormir con la de marrones que ha tenido en estos años".