Terelu Campos revela por fin cómo y por qué engordó tanto

Se ha convertido en la gran esperanza de Paolo Vasile y los jefazos de Mediaset, para subir en audiencia y la van a exprimir como un limón.

Ella, Terelu Campos, lo sabe y seguro que le saca partido, porque de tonta no tiene ni un pelo (Terelu le mete un 'porrazo' a su dieta engullendo 1.300 calorías en 10 minutos).

Y en la espiral en que se ha metido, después de pasar por la casa de Gran Hermano VIP como guardiana de la nevcera, habla de todo y de todos (GH VIP: Así se ha arruinado Terelu Campos).

En un avance de Las Campos que llega este domingo 29 de enero de 2017 se habla del pasado, y se ilustra el programa con imágenes de hace una, dos o tres décadas (Terelu explota en el debate de 'GH VIP' al preguntarle una vez más por la comida).

Terelu, al verlas, al verse delgada y joven, las comenta, reflexiona, habla sobre su talla de entonces, la enfermedad, la menopausia, sus efectos, sus problemas de peso de ahora, y los porqués.

En el capítulo de Las Campos que se emite el domingo, aparece Terelu hace algo más de 20 años, junto a su familia. Cuando la hija de María Teresa vio las imágenes de tiempos pasados, sus comentarios fueron éstos:

Se verán imágenes de Telecinco, en la presentación de Miss España con Carlos Herrera.

"Fue una experiencia muy bonita", dice la locutora, cuya figura delgada contrasta. Ella misma comenta el asunto:

"He llegado a tener la 32, fui al médico para engordar. Nunca he sido rellenita. Subía a lo mejor dos kilos, perdía cuatro, pero ya está".

"Me cambió el metabolismo cuando empecé con la menopausia, el metabolismo se ralentiza".

Preguntada por si se plantearía volver a recuperar esa figura, Terelu lo tiene claro:

"Sí, pero no es cuestión solo de entrenamiento".

Y entonces le ponen unas imágenes de hace 11 años:ç

"Fíjate 2006. Mi triunfo no ha sido por ser una persona delgadita, mi triunfo ha sido por mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi amor a lo que hacía, por ser la mejor profesional posible, aprender todos los días; es más, yo siempre decía: 'Oye, no presumo de cuerpo danone, me sacaba defectos. Cuando estaba así, y ahora digo: 'Serás tonta de la cabeza. Yo querría ser feliz".