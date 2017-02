Sonia Ferrer: "Somos objetos utilizados para dar placer al hombre"

Aprovechando el estreno de 50 sombras más oscuras este 8 de febrero de 2017 en Madrid, la presentadora se soltó y hablo de sexo en pleno Photocall.

La ex de Escassi además reconoció que se dejó atrapar por el "boom literario" de Grey en el pasado y que leyó el primer libro de la trilogía erótica.

"Hay muchas filias en el sexo y no creo que sea necesario probarlas todas para saber lo que no te gusta. Hay cosas que existen y que tú sin necesidad de haberlas practicado sabes si te apetecen o no", declaró Sonia Ferrer a El Español sobre los secretos que guarda la sexualidad.

Después de estas palabras, Sonia matizó:

"Hombre, a ver: si hay dudas, pues sí que hay que probarlo. Pero solo con quien tengas muchísima confianza, una relación sólida fuera de la cama, y con quien desees tener ese momento tan íntimo y sexual".

La presentadora dijo que leyó la primera parte de la historia, 50 sombras de Grey, eso sí, no le pareció nada del otro mundo:

"Lo hice porque era el boom literario del momento, pero no me pareció una gran historia ni un relato erótico sublime", explicó Sonia antes de sacar su vena más crítica con el papel de la mujer en la sociedad actual: