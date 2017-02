¿Debemos guardar o no el kétchup en la nevera?

Nuestras neveras están repletas de comida que también podría guardarse en el armario o quedar al aire libre.

En el pasado la mantequilla, los huevos y las salsas se dejaban en la despensa y la gente se ponía enferma. ¿Por qué ahora tanta gente insiste en, por ejemplo, guardar el kétchup en la nevera?

El dilema del kétchup parece levantar pasiones entre los amantes de esta salsa. Tanto es así que en Reino Unido un gran supermercado, Asda, empezó a ofrecerlo en la sección de la nevera además de en las estanterías para cumplir los gustos de los divididos consumidores.

Según la encuesta de Asda, de las 2.600 personas consultadas, el 54% dijo que el kétchup se guarda en el armario y el 46% que se guarda en la nevera.

En las redes sociales las opiniones desde ambos lados del debate eran igual de categóricas.

"No. La respuesta está clara. El kétchup no va en la nevera", tuiteaba un tal Jordan Clarke.

"Obviamente el kétchup va EN LA NEVERA. Duh", comentaba en la misma red social un tal Ben Bruce.



¿Hace falta enfriarlo?

Según la historiadora culinaria británica Polly Russell la lógica detrás de la práctica moderna de enfriarlo todo puede ser un poco "extraña".

Muchas de las marcas de salsa que consumimos hoy en día, como las de kétchup, ya se vendían antes de que hubiera neveras en las casas.

Sus niveles de acidez, combinados con su contenido en sal y azúcar, hacen que entonces y ahora desde un punto de vista microbiológico se puedan mantener en buen estado a temperatura ambiente, asumiendo que ésta no sea muy alta, claro está.

"En el pasado las casas no tenían nevera, sólo armarios donde almacenar en frío o con bloques de hielo, si las familias tenían dinero", explica Russell.

En Reino Unido hacia 1968 sólo un 50% de las casas tenían refrigerador.

Hoy, según la historiadora, es un electrodoméstico que nos obsesiona, quizás, apunta, porque ahora hay "una creciente ansiedad" por la seguridad de los alimentos, y eso hace que tendamos a enfriar alimentos que no lo necesitan.

Otros dilemas de la cocina

Varios expertos recomiendan:

Kétchup: si se guarda en un armario puede tener un sabor o color ligeramente distinto, pero la acidez de la salsa hace que sea seguro consumirlo sin refrigerarlo. No obstante, un estudio reciente recomienda que, si una vez abierta la botella se va a tardar más de un mes en consumirla, es preferible guardarla en la nevera.

Tomates: los tomates son muy sensibles al frío. Almacenarlos por debajo de los 5 grados puede reducir la actividad de los genes que producen enzimas y afectar a su sabor.

Bananas: si se refrigeran pueden durar más, pero antes de ponerlas en la nevera deben dejarse madurar al aire libre

Aguacates: igual que las bananas, no acabarán de madurar bien si se ponen en la nevera cuando aún están duros

Huevos: las autoridades sanitarias de Reino Unido recomiendan guardarlos en la nevera porque así se mantienen a una temperatura constante. Los cambios en la temperatura pueden hacer que se echen a perder antes.

Restos de comida: lo mejor es dejarlos enfriar tan pronto como sea posible y después ponerlos en la nevera para comer en un plazo de dos días.

Pan: en la nevera se puede secar y endurecer más rápido. Si se congela, en cambio, se preservan sus cualidades.

Patatas y cebollas: lo mejor es guardarlas en un armario oscuro y fresco.

Fuente: Servicio de Salud Pública del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) y artículo de Zhanga, Tieman et al. publicado en la revista Proceedings of National Academy of Sciences.