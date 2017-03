Mercedes Milá al bioquímico José Miguel Mulet: "Te han llamado para tocarme a mí los huevos, que no tengo"

Sal gorda, brocha gorda y desenfado. Lo que sea para subir la audiencia (Mercedes Milá, brutal: tiene una bronca con Risto Mejide y llama "gordo" a un bioquímico).

"Soy bioquímico y trabajo con enzimas, y las enzimas prodigiosas no existen. Son proteínas, que cuando las comes se degradan en cachitos y se rompen en cachitos. En el libro que a usted le gustó tanto ('La enzima prodigiosa' de Hiromi Shinya), es difícil encontrar algo aprovechable porque se hace eco de todos los mitos: que si la leche es mala o clorar el agua es malo". "Es importante dar mensajes de que no hay que fumar o beber, o que hay que comer más fruta y verdura y menos grasas o azúcares, pero si para eso hay que inventar unas cosas aberrantes, damos un mensaje confuso. Apelo a ustedes en su condición de periodistas. Falta rigor y con temas científicos a veces se pueden decir cosas que no son ciertas. Y sobre todo, no hagamos pánico de la comida".

La periodista Mercedes Milá compareció este domingo 5 de marzo de 2017 en el programa, presentado por el publicista Risto Mejide en Cuatro, donde tuvo un enfrentamiento con uno de los invitados, el bioquímico José Miguel Mulet.

"Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo. Tu cintura es peligrosa para el corazón", replicó Milá, entrando en el plano personal.

"De toda la argumentación que he dicho, lo único criticable que has encontrado es el tamaño de mi cintura. ¿Te imaginas que yo pusiera en duda lo que dices por ser mujer, negro u homosexual?", preguntó Mulet.

Ordinaria, faltona y maleducada, Milá entró a la carga:

"Lo que acabas de decir es una inmensa tontería. Te han llamado para tocarme a mí los huevos, que no tengo. Tú en tu manera de explicarte das la sensación de que yo soy una ignorante que habla sin conocimiento. Yo apoyo un libro que es muchísimo más, es una linterna que va iluminando algunas costumbres que no eran buenas para la salud, que yo he utilizado. Dice que la cintura es un símbolo importantísimo de salud y la suya no tiene salud, usted come mal seguro".

En el colmo de la estulticia, Milá cerró dando a su interlocutor diversos consejos para mejorar su alimentación.

MERCEDES Y LOS PORROS

Mercedes Milá es conocida por su lucha contra el tabaco, una campaña que comenzó hace muchos años y de la que ha hecho fuerza en sus programas de televisión. Cigarros no, pero la popular presentadora ha reconocido que sí ha fumado porros. "Me encantan los porros", dijo en Chester in love. "Me he fumado muchísimos porros, de hachís y de marihuana, hasta un día que me sentó mal un canuto de marihuana y me creí morir". "Siempre he sido partidaria de legalizar las drogas, pero ahora digo: cuidado, porque puedes haberlas tomado hasta que un día te trastorna".

"En una cena que hice en mi casa me pasaron un canuto de marihuana, le di dos caladas y me fui. Era una bestialidad, casi no pude llegar a la cocina. Me fui directa al lavabo y me desmayé. Y ahí me quedé una hora".

"Desde entonces, jamás he dado una calada a un porro del miedo que pasé. Dejé de fumar cuando le vi la cara a la muerte".