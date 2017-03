Las 5 cosas que hacen esas mujeres que no engordan nunca

Seguramente alguna vez te has preguntado: ¿Qué es lo que hace esta mujer para no engordar? Lo primero que se te viene a la mente es que no come; de hecho esto es lo peor que puedes hacer para bajar de peso. Por eso aquí te mencionamos las cosas que realmente hacen las mujeres que no engordan.

Cuando una mujer es disciplinada en todo lo que hace para lucir mejor, los resultados son inmediatos y es prácticamente imposible que sufra un rebote respecto a su peso. Si quieres ser una de esas mujeres, esto es lo que debes hacer... Nos lo cuenta 'Salud 180':



Ejercicio

Se recomienda realizar 30 minutos diarios de actividad física o por lo menos 3 veces por semana. Las calorías extras que consumimos al día se eliminan con ejercicio cardiovascular como correr o caminar; no es necesario pasar horas en el gimnasio.



Líquidos

Para lograr mantener tu figura debes beber agua. La cantidad recomendable es beber el valor de tu peso corporal dividido entre 2. Por ejemplo, si pesas 50 kilos, debes beber 2.5 litros de agua al día.

No necesariamente debe ser agua pura, también las infusiones de té de tu sabor de preferencia son una buena opción.

No estrés

Cuando te estresas tu cuerpo produce cortisol; una sustancia que provoca que las personas suben de peso. Por eso, evita cualquier tipo de situación que te genere estrés o ansiedad; tu cuerpo te lo agradecerá.



No comer después de las 6

No precisamente nos referimos que no comas absolutamente nada después de las 6 de la tarde, a lo que nos referimos es a la cantidad y el contenido calórico de los alimentos. Después de ese horario resulta más complicado quemar calorías.



Comer 6 veces al día

Cuando se come más de 3 veces el día el metabolismo se acelera y no permite que subas de peso. Se recomienda ‘comer entre las comidas' es decir, ingerir colaciones como verduras, frutas o nueces 3 o 4 horas después de haber comido.