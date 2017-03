De barón de la droga a guía espiritual

Nick Brewer "El multimillonario barón de la droga", ostentaba Porches, lanchas de carreras y un club nocturno en Buenos Aires hasta que llegó a parar a Villa Devoto, una prisión en Argentina."Si no hubiese sido por la prisión, no hubiese conocido el yoga. No sería la persona que soy hoy. Probablemente estaría muerto". "Llegó un momento en el que, de hecho, me sentí agradecido de estar en prisión porque pude sentir esta evolución tremenda, este cambio que ocurrió en mi a través del yoga. Casi me convertí en un condenado agradecido, feliz de estar ahí, cumpliendo la pena por mi crimen y rehabilitándome a mi mismo".Señalaba Brewer, que en la actualidad dirige un modesto estudio Yóguico en una calle londinense, convertido en un guía espiritual.

Nick Breweren en su estudio y en la posición del Guerrero II.

Las autoridades de las prisiones apuestan por los beneficios del yoga para generar un clima más positivo y calmado dentro de los recintos carcelarios. Muchos presos descubren a través de la práctica del yoga y la meditación el control del estrés que se produce al vivir entre rejas. La organización benéfica Prison Phoenix creada en el Reino Unido en 1988 , opera en alrededor de 80 prisiones, ya sea a través de clases a los encarcelados o por medio del envío de libros y CDs para los presos.En Suecia, el yoga se ha convertido en parte del sistema carcelario. El servicio sueco emplea a un coordinador nacional de yoga, que se encarga, entre otras funciones, de entrenar a los guardias de las prisiones como maestros de yoga.

Presos de la cárcel de Chengdu, en China, en una sesión de yoga.

Asanas del Guerrero o Virabhadrasana en sánscrito: Virabhadra es el nombre del guerrero al que hacen referencia, y asana quiere decir postura.Posturas y beneficios del Guerrero, balance y control del cuerpo:

La postura del guerrero I ,mejora la movilidad de la cadera, mantiene las piernas y glúteos activados fortaleciéndolos y mejorando el equilibrio.

La postura del Guerrero II, fortalece la columna vertebral y aporta flexibilidad a las rodillas, expande el pecho, mejorando así la capacidad pulmonar.

La postura del Guerrero III, Tonifica hombros espalda y abdomen

Todas las Asanas deben ir siempre acompañadas de una buena técnica de respiración, recuperaremos la calma y la tranquilidad, ayuda al sistema pulmonar, a las funciones cardiacas y controla la presión arterial, una respiración lenta y profunta es una práctica muy beneficiosa para controlar la ansiedad. Para obtener los máximos beneficios de esta disciplina hay que realizarla de forma correcta, habitual y de la mano de un instructor de Yoga. Como todo tipo de praxis existen algunas contraindicaciones, lo más aconsejable es que antes de iniciar cualquier tipo de práctica consulte a su médico.

