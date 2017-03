La última gilipollez de Pablo Iglesias: Podemos exige que se prohíba la Coca-Cola en el Senado

No son más tontos porque no entrenan ( Marcos de Quinto: "Coca-Cola nació en una farmacia y no se inventó para envenenar a la gente").

Pero a este paso, los de Podemos y sus dirigentes van camino de batir el record mundial en la especialidad de gilipollez.

Unidos Podemos quiere prohibir la Coca Cola en el Senado. Dos representantes de la confluencia en la Cámara Alta, Iñaki Bernal, de Izquierda Unida, y Vanessa Angustia, de En Marea, han pedido a la Mesa del Senado que prohíba su venta en esa institución en "solidaridad" con los trabajadores de la planta de Fuenlabrada.

"Si Madrid no fabrica, Madrid no consume", dice la nota de prensa que ha enviado el partido en la que se recoge la petición realizada por los dos senadores:

"Exigimos que se retire en la institución del Senado todos los productos que comercializa Coca Cola, se prive de su publicidad y no se le permita utilizar eventos de autorización institucional mientras siga sin cumplir con las sentencias y hasta que los trabajadores tengan un futuro real en Fuenlabrada".

En el escrito añaden:

"Los trabajadores y trabajadoras de Coca Cola solicitan igualmente al propio Senado que haga todo lo posible para obligar a Coca Cola y al Gobierno de nuestro país a hacer cumplir las resoluciones judiciales".

Iglesias también apoyó el boicot

No es la primera vez que Podemos apoya el boicot a Coca Cola. En una manifestación el pasado diciembre, Pablo Iglesias afirmó que "hay que seguir sin beber Coca Cola porque Coca Cola está atacando los derechos de los trabajadores".

No es la primera vez que Podemos apoya el boicot a Coca Cola. En una manifestación el pasado diciembre, Pablo Iglesias afirmó que "hay que seguir sin beber Coca Cola porque Coca Cola está atacando los derechos de los trabajadores".

Poco después, el secretario general del partido morado encontró respuesta a los ataques contra esta bebida en el director de marketing mundial de la marca que contestó a estas palabras en Twitter.

El directivo advirtió al líder de Podemos en tono de mofa que, si seguía haciendo campaña contra Coca Cola, él daría su apoyo a Íñigo Errejón.