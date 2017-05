'Sálvame': Terelu Campos confiesa que lleva dos años sin catar sexo

Todo por la audiencia en Telecinco, como ordena Paolo Vasile, el capo de Mediaset y todo por la pasta una vez en pantalla, como saben muy bien los frikies de plantilla, porque al que no da la nota lo echan y se acabó lo que se daba.

Después de que Kiko Hernández informara que Terelu "había intimado en un coche" con Kike Calleja, la Campos negó este 4 de mayo de 2017, rotundamente, la noticia asegurando que llevaba "dos años sin comerse una rosca".

Antes de que Kiko Hernández contara la bomba en Sálvame, María Patiño insinuó que "tenía que ser una noticia feliz y significa que ha vuelto con un ex amor".

"¡Qué tontería! Vamos, ya te digo yo que no me como ni una rosca desde hace...voy a decirlo exactamente. Estamos en el mes de mayo...pues en julio va a hacer dos años que no me como ni una rosca".